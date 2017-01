Me kõik oleme nõrkemiseni näinud filme sellest, kuidas elumees peab saatuse ootamatu keerdkäigu tõttu hakkama kasuisaks mõnele keerulise iseloomuga jõnglasele ning kuidas too pööre paneb seni vaid iseendale elanud mehe prioriteedid õiges järjekorras paika. Eriti armastavad sääraseid filme teha just USA tootjad. Ka Ameerikast pärit režissööri Kenneth Lonergani «Manchester by the Sea» tundub esmapilgul just selline olevat.