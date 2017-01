Noored muusikud räägivad Veljo Tormise mõjust

Muusikud said eriilmelise taustaga. Lauri Õunapuu on Arhailise Meestelaulu Seltsi eestvedaja ning peale selle ansambli Metsatöll rahvapillimees ja liikuv pärimusmuusikaarhiiv. Janek Murd on koos ansambliga 3Pead Tormist remiksinud kogumikplaadil «Veljo Tormis – töötlused: Laulu jäävuse seadus» (2009), kus eri artistid Tormist remiksisid. Tormis ise osales samuti aktiivselt selle plaadi valmimises. Janek Murd teeb ka raadiosaadet «Eesti pops», mis pildistab igal nädal uut Eesti muusikat olenemata žanripiiridest. Helilooja Tauno Aints on teinud seaded Tormise ja Metsatöllu kunagisele ühisprojektile «Raua needmine». Helilooja Pärt Uusberg on Eesti koorimuusika tänane ja homne päev, kes on pälvinud Veljo Tormise nimelise stipendiumi.

Artikkel ilmus esmakordselt 7. augustil 2015.

Lauri Õunapuu: Veljo on rahvalaulik, kes ise ei laula

Suurim au rahvalauliku jaoks on see, kui tema laulud ei jää unustusse ning neid lauldakse edasi, nõndasamuti, nagu laulsid lauljad enne neid.

Elame mingis mõttes postfolkloorses ajajärgus, kus ühiskond ei ole enam võimeline looma uusi anonüümseid laialt tuntud vorme. Oma roll on siin suulise kultuuri hääbumisel, faktipõhisel haridusel ja ühiskonna toimemehhanismidest arusaamise muutumisel.

Muutunud on ka muusika funktsioon: igapäevasest külamuusikast on saanud lavamuusika, kopeeritav ja paljundatav – mingis mõttes praeguse ühiskonna turvaline muusika. Inimene määratleb ennast ka muusika kaudu, seetõttu on turvalisus muusikas alati oluline küsimus.

Kuigi Veljo Tormise loomingus on väga palju muudki, räägime tema teostest põhiliselt kui rahvalauludel põhinevast koorimuusikast. Mingis mõttes on Veljo nagu rahvalaulik, kes ei pea ise laulma. Ta vahendab seda vana ja kaunist rahvakultuuri, mis annab ennast määratleda oma väärika rahva liikmena. Tormise minimalistlikud algupära hindavad kooriseaded rahvalauludest on midagi, mis kindlasti laseksid rahvalaulikutel end auväärsena tunda.

Rahvalauludest on muuseumi arhiivikogudes sama vähe kasu kui ajalooraamatust, mida sa ei ole kunagi lugenud. Meie, eestlased, armastame öelda, et meil on väga rikas rahvakultuur, ent rikas on ta ainult siis, kui ta on aktiivses kasutuses. Võiks öelda, et Veljo Tormise looming on kui üks köide, mis hoiab ajaloo-pollari külge seotult eesti kultuurilaeva merele triivimast.

Veljo on kinnitanud eesti kultuuri kindlalt ajalookaile ja see jääb sinna väga pikaks ajaks. Isegi kui meie postfolkloorsel ajajärgul ei sünni enam ühtki rahvalaulikut, jääme tänu Tormise teostele ja pärandamisvõimele mäletama aega, kui neid elas igas Eestimaa külas.

Tervist ja jõudu Veljole – laulikule, kes laulab vähe, ent kelle pärandatud laulupagasist on väga palju õppida!

Janek Murd: Veljo Tormis on ladunud hea vundamendi

Minu esimene kokkupuude Veljo Tormisega muusikaga on ilmselt mängufilm «Kevade». See puudutas juba lapsena ja teeb seda praegugi. Väga eestilik, tabab meisterlikult tundeid ja juhib neid sügavuti. Kuigi Tormis on suuresti tegelenud rahvalaulu esiletoomise ja uuendamisega, annab filmimuusika minu jaoks tema loomingule olulise osa juurde ja näitab meistrit teisest küljest.