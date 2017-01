Naudi DocPointi filmivalikut kodudiivanilt

«On suur rõõm teha juba mitmendat aastat koostööd ETV2-ga. Nii jõuavad eredamad linateosed meie programmist dokfilmide armastajateni üle Eesti,» ütles DocPointi korraldaja Riin Eensalu.

«Filmid, mida ETV2 vaatajad näha saavad, on tänavu kõik Rootsi fookusega,» selgitas ERRi dokumentaalfilmide ostja Viola Salu. Ta lisas, et filmid on eriilmelised, neis leidub huumorit ja inimlikku soojust ning kaasaelamist katsumustele.

Teisipäeval, 24. jaanuaril kell 20 saab näha filmi «Rootsi armastuse teooria». Itaalia-Rootsi filmitegija Erik Gandini vaatleb kriitiliselt, kuid heasoovlikult rootslaste imetletud ühiskonnamudelit. Üle neljakümne aasta tagasi panid targad kodanikud pead kokku ja lõid tulevikuvisiooni ühiskonnast, mis koosneb sõltumatutest üksikisikutest. Niinimetatud Rootsi armastuse teooria põhines ideel, et kõigi inimsuhete aluseks peab olema sõltumatus üksteisest, mis tagabki õnne. Sellise sõltumatuse pahupool on aga rekordiline arv üksildasi inimesi...

Kolmapäevaõhtune film «Martha & Niki» algab kell 19.55. Tora Mkandawire Mårtensi film jutustab loo kahest Rootsis elavast Aafrikast pärit naisest. Nad püüavad läbi lüüa hiphopi maailmas, kus enamasti domineerivad mehed. Esimeste naistena võidavad nad hiphopi tänavatantsu maailmavõistlused. See on film eneseusust, oma koha leidmisest, sihikindlusest ja sõprusest, mis peaks eduga kaasas käivatele pingetele vaatamata vastu pidama.

Neljapäeva, 26. jaanuari film «Zlatani teekond», algusega kell 19.30, on lugu rootsi jalgpallikuulsuse Zlatan Ibrahimovići tähelennust. Haruldased arhiivikaadrid näitavad noort ja andekat, aga ka tülikat meest, kes kõneleb avameelselt oma elust, ambitsioonidest, konfliktidest ja edust. Ta on olnud paljuski mõistatus, kuid tema teekond tippu heidab valgust sellele, milline ta tegelikult on.

DocPoint on 2001. aastast toimuv Helsingi dokumentaalfilmide festival. Aastal 2010 laienes DocPoint ka Tallinna ja on seega ainus festival maailmas, mis toimub samal ajal kahes riigis. Publiku ette tuuakse lõppenud aastal enim kõlapinda tekitanud ja ühtlasi parimad dokumentaalfilmid. Filmifestivali kodulehekülg: http://docpoint.ee/