Arvo Pärdi järelehüüe Veljo Tormisele

Mäletan hästi, et aastakümned tagasi olin vapustatud tunnistaja, nähes, millist tohutut resonantsi ja huvi tekitas Veljo Tormise muusika läänes. Ta ulatus kaugele üle Eesti piiri ja oli avastuseks lääne kultuurimaastikul. Erinevad rahvused tundsid ära mingi sügava vajaduse sellise lähenemise järele oma rahva kultuuripärandile, mis kõlab Tormise muusikas. Just selle hingesuguluse äratundmise rõõm oli see, millega võib seletada tema loomingu plahvatuslikku populaarsust väljaspool Eestit.

Oleme õnnelikud, et ta oli ja jääb meie muusika DNA lahtimõtestajaks, meie kultuuri võimsaks alustalaks.

Täname Sind selle eest, kallis Veljo!

Arvo Pärt

Helilooja sõnadega ühineb Arvo Pärdi Keskus ja avaldab kaastunnet Veljo Tormise lähedastele.