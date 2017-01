Noor kunstnik Angela Maasalu (s 1990) ehitab Vaal Galeriisse maja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis maaliõppe ja Kaido Ole käe all kunstiakadeemia magistriõppe. Samuti täiendas ta end Central Saint Martinsi ülikoolis Londonis ja jäigi hiljem sinna elama. Oma esimesel suuremal Eesti näitusel otsib kunstnik igipõlist vastust küsimusele, mis on kodu.

Homme toimub ehituse sarikapidu. Näitus «Kodu II» jääb avatuks 4. veebruarini.