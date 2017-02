Enn Kunila unistus saab tõeks

Eraldi tähelepanu on Konrad Mägi maalidel, millele on pühendatud omaette saal. Näituse tunnustööks ongi Konrad Mägi 1922/1923. aasta maal «Capri motiiv».

Konrad Mägi maal «Capri motiiv» / Repro

21. maini avatud näitus rõhutab Enn Kunila kollektsioonis olevate maalide värvijõudu, joonistades välja Põhja-Euroopa vanema maalikunsti paleti. Firenze muuseumi sõnul on see märgatavalt erinev nende kunstiajaloost.

Esinduslik Novecento kunstimuuseum on pühendunud Itaalia 20. sajandi maalikunstile. Enn Kunila kollektsioonil põhinev näitus on Novecento jaoks üks esimesi välisnäitusi, ning see on kaasatud kultuuriprogrammi, millega Toscana pealinn Firenze võõrustab märtsi lõpus G7 riikide kultuuriministreid.

Enn Kunila sõnul on Firenzes toimuv näitus ühe unistuse täitumine. «Konrad Mägi ja Ants Laikmaa looming on taas kord jõudnud Itaaliasse, seekord kunstilinna Firenzesse. See on olnud pika ja põhjaliku töö vili ning on suur rõõm, et Eesti kunst saab väärilist tähelepanu,» ütleb Kunila.

Ants Laikmaa maal «Vaade Caprilt» / Repro

Enn Kunila kollektsioon on üks suuremaid 20. sajandi esimesele poolele pühendatud maalikollektsioone Põhja-Euroopas. Selle põhjal on toimunud hulk näituseid nii Eestis (Eesti Kunstimuuseumi Mikkeli muuseum, Tallinna Kunstihoone jne) kui ka välismaal (Brüssel, Helsingi, Rooma). Kollektsiooni viimane väljapanek Roomas oli väga publikurohke, napi paari nädala jooksul külastas näitust 8000 inimest.

Novecento kunstimuuseumi näitus saab teoks tänu Firenze linnavalitsusele. Väljapaneku puhul ilmub kakskeelne näituse kataloog itaalia ja inglise keeles. Tekstide autoriteks on nii Eesti kui ka Itaalia kunstiteadlased. Näituse koostaja ja kataloogi toimetaja on Eero Epner, kujundaja kunstnik Tõnis Saadoja ja disainer Tiit Jürna.

Herbert Lukk «Tänav, plangud ja majad» / Repro