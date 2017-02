Võimas fotogalerii: Ugala kolimistalgud

Kahe päeva jooksul kolitakse teatri vara Ugala black boxist tagasi renoveeritud teatrimajja. Abis on 11 veokit, 2 bussi ja lugematu arv sõiduautosid.

Kolimiseks valmistumine ja pakkimine on võtnud aega kaks kuud. Kahe päevaga jõuavad renoveeritud teatrimajja dekoratsioonid, kostüümid, rekvisiidid, heli- ja valgustehnika, sisustus ning teatri eluks vajalik vara, mida on hoolikalt kogutud läbi viimase paari aastakümne.

Alates esmaspäevast alustab Ugala tööd taas Vaksali maja ruumides.

Renoveeritud teatrimaja avab publikule uksed 18. märtsil, kui esietendub Lembit Petersoni lavastus «Nähtamatu daam».

13 kuu jooksul on teatrimajas läbi viidud ulatuslikud renoveerimistööd, et Ugala teatrimajast saaks taas üks Baltimaade kaasaegseim teatrimaja – nii teatritehnoloogia kui töökeskkonna mõttes.

Ugala hoone arhitektuurse lahenduse autorid on arhitektid Irina Raud, Inga Orav ja Kalju Luts, sisekujunduse autor on Mait Summatavet. Rekonstrueerimisprojekti on koostanud samad arhitektid. Ehituse projektijuht on Riigi Kinnisvara AS ning ehitustööde peatöövõtja on Nordecon AS.