Selgusid teatriaasta auhindade nominendid

Madli Pesti, sõnalavastuste žürii esimees:

Sõnalavastuste žürii tõstab esile aasta parimaid teatritegijaid kuues kategoorias. Auhindadele nomineerisime erakordselt palju teatreid ja loomingulisi kooslusi – kokku 16, millest täpselt pooled on n-ö suured ja pooled n-ö väiksed ehk erateatrid ja vabatrupid.

Suurtest on seekord edukaimad Pärnu Endla ja Eesti Draamateater, väikestest MTÜ R.A.A.A.M. Eestis on kaks munitsipaalteatrit ning need on sattunud täpselt ühele pulgale: nii Kuressaare kui Tallinna Linnateater on võrdselt esile tõstetud ühe näitlejatööga (Külli Teetamm Tallinnas ja Arvi Mägi Kuressaares).

Kõige silmatorkavam on Endla tõus – seitse nominatsiooni nelja lavastusega! Küllap peegelduvad siin uue kunstilise juhi Ingomar Vihmari õiged loomingulised valikud, ja seda eelkõige põnevate loominguliste inimeste kaasamise näol. Sõnateatritest suurim, Eesti Draamateater kogus kuus nominatsiooni kolme lavastusega.

Ugalast ja teatrist NO99 on esile tõstetud kolm lavastust, Vanemuisest ja Rakvere teatrist kaks. Maakonnateatrites pakuvad kunstilisi üllatusi pigem üldisest repertuaarist eristuvad lavastused, mida teatrijuhid peavad ehk n-ö riskiprojektideks: Eva Kolditsa lavastatud «Soo» Ugalas, Sulev Keeduse debüütlavastus «Somnambuul» Rakveres ning Andres Noormetsa tööd Vanemuises.

Väikestest tegijatest on eriline R.A.A.A.M. – neljast aasta jooksul välja toodud lavastusest tõstab žürii esile kolme lavastust viie nominatsiooniga.

Vaadeldes žürii töö tulemust, nähtub suisa üllatusena, et möödunud suvehooaja kommertskomöödiate vohamise taustal jõudis nominatsioonini koguni seitse suvelavastust: «Vannutatud neitsid», «Becket ehk Jumala au», «Aadama õunad», «Pao-pao. Kuldse Trio lood», «Kõrboja perenaine», «Aleksei Karenin» ja «Pööriöö uni».

Näeme, et unikaalses eesti suveteatris on võimalik luua erilisi ja inspireerivaid näitlejakooslusi. Samuti võimaldab suvehooaeg – soovi korral – inspireerivat ja süvenemist pakkuvat keskkonda («Aadama õunte» näitel).

Torkab silma (ja muidugi mitte ainult nominentide kontekstis), et Eesti teatris mees lavastab ja naine teeb kunstnikutöö. Viiest aasta parimast teatrikunstnikust neli on naised ja kõik esile tõstetud lavastajad on mehed.

Mitte ühelgi kuuest nimetatud lavastajast pole lavastajaharidust ning neli neist on pigem oma lavastajatee alguses. Kas siit võib oodata tugevat punti uusi lavastajaid? Lavastajate põuast Eesti teatris on juttu küll juba aastakümneid.

Parima lavastajana tõstsime esile kuus lavastajat kuue lavastusega. Iga lavastust kaalub žürii eraldi ning vaid Andres Noormets tõusis esile kahe ehk mõlema oma sel aastal lavastatud teatritööga, mis materjali valikult on väga erinevad.

Üks lavastustest on maailmaklassika – Shakespeare'i «Othello» – ja teine uus rootsi näidend – Kristian Hallbergi «Suluseis». Noormets töötab erakordse stabiilsusega, tema käes tundub kõik õnnestuvat ning ta on aastate jooksul leidnud vaid talle ainuomase stiili. Olulistest, tõsistest, nii üldinimlikest kui päevakajalistest teemadest räägib ta kergelt, aga mitte kerglaselt.