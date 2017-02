Tulekul suurnäitus nahkehistöödest

Näitusega tähistatakse tuntud eesti nahakunstniku Eduard Taska asumist 1917. aastal Tallinna Kunsttööstuskooli (tänase Eesti Kunstiakadeemia) naha-, papitöö- ja raamatuköitekoja juhatajaks, millega pandi tugev alus professionaalse rahvusliku nahkehistöö arendamisele. Ühtlasi on näitus esmakordseks katseks tõmmata üldist tähelepanu tänaseks mõnevõrra äraunustatud, kuid olulisele peatükile eesti disaini ajaloos, millega mitmel eestlaste põlvkonnal on tugev isiklik suhe ning mis on kujundanud pikka aega meie ettekujutust nahakunstist ja meie kodu visuaalset identiteeti. Samuti pälvis eesti tööstuslik nahakunst kõrget hindamist rahvusvahelisel areenil.

Näitus hõlmab meie tööstusliku nahkgalanterii läbilõiget Taska töökoja sortimendist nõukogude-aegsete ENSV Kunstifondi Kombinaadi (hilisema «ARSi» naha-ateljee), «Linda», «Kommunaari» jt asutuste toodangu ning Eesti Vabariigis uuesti käivitunud ARSi loominguni. Vanimad eksponaadid on 1920. aastatest, uuemad käesolevast kümnendist.

Nagu väljapanek tõestab, oli eesti nahkgalanterii sortiment ülirikkalik ja meisterlik nii funktionaalselt, kaunistusmotiividelt kui tehniliselt. Naiste käekotid, ridikülid, fotoalbumid, juhiload, järjehoidjad, märkmikukaaned, eri kujuga ehte- ja fotokarbid, kaarditaskud, passikaaned, kirjablokid, prillitoosid, kellarihmad, auaadressid, rahakotid, mapid olgu vaid siinkohal kõige tuntumatest artiklitest mainitud.

Väljapaneku idee ja kujundus on Rene Haljasmäelt, väljapaneku koostajad ja kuraatorid on Rene Haljasmäe ja Harry Liivrand. Näitus avatakse 3. märtsil ning on lahti 8. maini.

Viru keskuses asuv Rahva Raamat näitab EKA nahakunsti osakonna 100. sünnipäeva puhul 25. veebruarist kuni 1. aprillini köitekunsti tutvustavat temaatilist ekspositsiooni Põrgu. Tudengid ja õppejõud on vorminud Dante Alighieri tuntud teose «Jumaliku komöödia» esimese ja kõige enam hinnatud osa «Põrgu» unikaalköitesse. Just need erinevad köitelahendused pisut hirmuäratava nimega näitusel huviliste ette jõuavadki.

Kuni 19. aprillini on Tallinna Kaubamaja vaateakendel avatud jätkuvalt ka näitus EKANAHK100, mille raames saab tutvuda erilisemate näidetega EKA Nahakunsti osakonna tudengite viimase viie aasta loomingust.