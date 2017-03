Üllar Saaremäe: Komissarov näitas kätte tee, mida mööda minna

«Minu jaoks on see väga lähedase inimese kaotus. Lisaks sellele, et Kalju on olnud suur õpetaja ja meister, on ta olnud inimene, kes määras mu saatuse. Ehk lihtsamast lihtsamini öeldes: kui ema on andnud mulle elu, siis Kalju on andnud mulle elukutse. Meil oli kuni lõpuni väga hea läbisaamine, oleme teinud palju koostööd, mida oleks võinud muidugi teha rohkem, aga see oli raskendatud, kuna mina asun meie teatriga Rakveres ning tema asus kooliga Viljandis. Samas on Rakvere teater täies koosseisus Komissarovi kätt ja vaimu tundnud, kuna meie praeguses trupis ei ole mitte ühtegi näitlejat, kes ei oleks kas tema õpilane või temaga koostööd teinud. Usun, et tänasel Eesti teatrimaastikul on täiesti olemas Komissarovi koolkond. Tema suurim panus teatrikunsti õpetamisse on eelkõige see, et ta on ladunud oma õpilastele hästi tugeva vundamendi, mille peale võib ehitada mida iganes. Komissaroviga võib vaielda või olla ühte või teist meelt, aga see vundament on kõige tähtsam. Ta on osanud näidata kätte tee, mida mööda minna. Ja siis on erinevad inimesed ja erinevad isiksused valinud sealt teelt kõrvalharud, meil ei ole ühtegi tema klooni.»