Karuse oleku taga varjas end tundlik natuur

Olen üsna palju teinud mõttes ekskursse tema Noorsooteatri perioodi. Koma oli teatrijuht 12 aastat – 1974. aastast 1986. aastani –, ja ma olen püüdnud leida paralleele ning arusaamasid, kuidas ta käitus ühes või teises situatsioonis. Ega paljude inimeste sisse ma kujutluses pole tunginud. Olen samasugust mõttekäiku teinud veel ühe inimese, oma isa puhul.

Suurim Komalt saadud õpetus on aga järgmine. Tuleb jääda ausaks selle ees, millega sa tegeled. Kui see, mida sa teed, on oluline, siis järelikult kõik muu peab olema suunatud sellele olulisele.

Teatud asjade suhtes tuleb süda külmaks teha ja aus olla. Isegi siis, kui see tundub kellegi suhtes ülekohtune või on isegi suuremale hulgale mittemõistetav. Kui sul on tunne ja sa saad aru, et seda peab tegema, siis tuleb teha või lihtsalt ära minna. Ei saa, nagu Koma selles situatsioonis oleks öelnud, poole p…ga peeretada. Tuleb olla aus, kas lõpuni aus, väga aus või üsna aus, vastavalt sellele, kui leigelt, soojalt või kuumalt sa asja teed. Kui teed väga kuumalt ja kirglikult, siis tuleb olla lõpuni aus ka iseenda suhtes. Tihti võib sellega kaasneda iseenda vigade tunnistamine, mida teatavasti ei ole lihtne teha.

Mina olen näinud, kuidas mu oma õpetaja on käitunud nii, nagu ta mulle on õpetanud. Lihtsam on öelda teoreetilisi õpetussõnu, rääkida, kuidas peab, aga keerulisem on ise oma sõnade järgi käia. Ma olen näinud, kuidas minu õpetaja on endale täiesti ootamatus situatsioonis dilemma ees, kas käia oma sõnade järgi või jääda õpetajaks, kes ütleb, et sa saad aru ju, et üks asi on teooria ja teine praktika. Nägin, et see polnud talle kerge, sest ta tegi seda oma õpilase silme all.

Minu silmis oli just see kõige suurem õppetund, see oli mu elu eredamaid hetki, ma mäletan selle kohtumise iga detaili.

Kes oli Kalju Komissarov? Tahaksin vastata, et ta oli isa oma lähedastele. Lõpus ta tahtis olla koos oma perekonnaga, aga seda peaksid ütlema tema lapsed, perekond. Mulle on ta inimene, kes on peamiselt määranud minu saatuse. Sest mitte mina ei valinud teda välja, vaid tema valis kursuse ja minu sinna. Tänu tema näpuga näitamisele olen mina Tallinna Linnateatris ja selline, nagu olen.

Vahel unustame ära, et maailm ei saa alguse meist ja lisaks vanematele on meie elus olulisi inimesi, kes määravad meie ametialase saatuse. Komissarov määras minu saatuse.

Kalju Komissarovi kõigile õpilastele tahan ma öelda: «Kauss saali!»