Naistepäeval lahatakse nõiatantsu anatoomiat

Neli naist räägivad oma loo 20. sajandi kultuurilisest plahvatusest ja kollapsist, hullusest ja ilust. S.t sellest, kuidas tantsukunst teiste kunstide kõrval suureks ja isegi suuremaks tehti (sest see on praegu lavakunstide keskne mõtlemine ja suund).

Ma pean tunnistama, et mu arust on mehed ja naised põhimõtteliselt, bioloogiliselt erinevad. Ja tollest erinevusest on tulnud suur jagu mu rõõmu ses elus. Aga ma pean ka tunnistama, et kuigi need bioloogilised erinevused ei peaks kunstis või nt riigi valitsemises üldse mingi rolli mängima (või nood peaks ehk andma naistele pigem eelise), on meil asjad veidike äraspidi (meil on küll väga sümpaatne naisest president, aga seda on vähe).

«Femmaaž» ei sündinud üleöö. Sveta Grigorjeva kandis seda mõtet kaua kaasas. Naiste kummardus suurtele naistest kunstnikele-loojatele! Jah, ilma poliitikata, ilma feminismita, aga jõuliselt märgates, et sel liinil on oma põhjus ja läte. Alguses oli mõte ka mõni mees tooks teoks kaasa krabada, aga teatavasti on mehed ebausaldusväärsed ja nõrgad. S.t et tegelikult ei saanud aegu ja kulgemisi klappima.

«Femmaaž» Vabal Laval / Hirohisa Koike

Allpool teadvust, enne sõnastamist, algas see nii, et Sveta Grigorjeva luges enne oma koreograafia koolilõputööd Mary Wigmani kompositsiooniõpikut. Et kuidas üldse koreograaf olla. Kuidas küsida. Võib öelda, et Grigorjeva päris esimest tööd – «Keda ma täna õhtul tantsin» – kannab saksa ekspressionisti Wigmani vaim või mõju. Too daam, tõsi, allus hetkiks reichi värdjalikele käskudele, saatis ära oma juutidest õpilased, aga pages lõpuks ka ise.

Wigman on põnev koreograaf, siuke hull, kelle põhitööna teatakse «Nõiatantsu». Kui ma noid «Femmaaži» proove vaatan, siis vahel on mul tunne, et see õige, siiras tants, ongi nõiatants. Naiste tants (jah, ka mehed võivad nõiad olla!). Üks võõras veider ja lühiajaline kultuur – kristluse pea tuhandeaastane värd-, väär-, ja vägivaldtõlgendamine, lõi meile nõidadest ja kunstist vale pildi. Seepärast renessanss, romantism ja modernism ongi alati määratud võitma tagurlikke ja tuimi voole ja hoovusi: inimesest arusaamise esimene aste on temast hoolimine! Tema jaoks vabaduse ja meeletu ilu loomine, isegi, kui ta seda alguses vastu ei võta.

Modernismilaine üks olulisim samm oli tantsu vabastamine: Isadora Duncani kohta uurige lähemalt Hendrik Visnapuu käest (nad seiklesid koos Euroopas), küsige Ella Ilbakult – ägedalt eesti tantsijalt ja kirjanikult (seda küll elus hiljem, August Gailiti mõjul). Duncan võttis kallimaks väikse luuletava Jessenini (kelle sõpru oli ka Visnapuu), oli küll kommunist ja ideoloogiline tantsija, aga sama vabastas tantsukunsti ja naised tollele vanale pärisõigele asjale. Ta oli kehaline-erootiline, aga aeg ootas mõtlevat-kehalist-kurja-kirglikku-tarka. See oli Wigman.

Kuidas ma ütlengi: modernism polnud kunagi modernism, kunst ei pidanud kunagi tegema inimesele pai. 20. sajandi n-ö hullu kunstiga naasime me loomuliku korra juurde, kus kunst on osake šamaanlikust, mõtestavast inimeseks olemisest. Mitte mingi omaette kaunis ja kallis iluasi.