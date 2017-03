FOTO: The Ground Magazine

Võimalus kunstimaailma ühe tuntuima staari Marina Abramovići nädala kestvas performance´s osaleda on ühe kunstihuvilise jaoks kahtlemata üks elu tähtsündmustest. Just selline õnn sai osaks neile, kes ei pidanud paljuks tundidepikkust järjekorras seismist Stockholmis, et pääseda Moderna Museeti vahetus läheduses endises kirikus asuvasse Eric Ericsonhallenisse.