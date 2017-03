Väga kerge on närvide säästmise eesmärgil mitte klikkida uudistele, mille reljeefne pealkiri annab aimu, et loetavaga ei saa nõustuda. Teatrisaali tulnud vaatajal seda luksust pole, ta on sunnitud viibima etenduse lõpuni ideede keskel, mille tõttu käib mööda selgroogu õudusjõnks ja mõistus tõrgub kuuldut uskumast. Sellepärast ongi poliitilist teatrit vaja.