Teater – see liivale ehitatud kunst – on oma reaalajalises formaadis kõigist inimliku loomingulise eneseväljenduse žanritest üks kaduvamaid. Seda enam vajab ta enese talletamiseks, väärtustamiseks ja mõtestamiseks ajalooteaduse abi. Eesti teatrist rääkivate raamatute nimestik on täienenud teosega «101 Eesti teatrisündmust».