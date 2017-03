Eesti teatri aastaauhinnad jagatud

LAVASTAJAAUHIND

Hendrik Toompere jr. lavastusega «Väljaheitmine» (Eesti Draamateater)

KUNSTNIKUAUHIND

Aasta kunstnik on Liina Keevallik, kes nimetati parimaks oma töö eest lavastuste “Wake up! It’s time to die” (MTÜ Kirbutsirkus ja Vaba Lava), «Ma pigem tantsiksin sinuga» (R.A.A.A.M ja Vaba Lava) ning «Punane õhupall» (Teater NO99) juures.

MEESPEAOSATÄITJA AUHIND

Aasta meespeaosatäitja preemia laureaat on Märt Avandi. Auhinna sai ta osatäitmise eest lavastuses «Kopsud» (Endla Teater), Ivani eest lavastuses «Aadama õunad» (Kinoteater ja Nargen Festival) ning Gilbert Bodley eest lavastuses «Mitte praegu, kallis» (Endla Teater).

NAISPEAOSATÄITJA AUHIND

Aasta naispeaosatäitja preemia sai Riina Maidre, Liri eest lavastuses «Vannutatud neitsid» (R.A.A.A.M.) ja osatäitmise eest lavastuses «Skaala surm» (Kanuti Gildi SAAL).

MEESKÕRVALOSATÄITJA AUHIND

Aasta meeskõrvalosatäitja on Nikolai Bentsler, kes mängis vandaali lavastuses «Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika» (Eesti Draamateater) ja «Ma pigem tantsiksin sinuga» (R.A.A.A.M ja Vaba Lava).

NAISKÕRVALOSATÄITJA AUHIND

Aasta naiskõrvalosatäitja on Mari Abel, kes pälvis tunnustuse rolli eest lavastuses «Paradiis» (Von Krahli Teater) ja Sarah rolli eest lavastuses «Aadama õunad» (Kinoteater ja Nargen Festival).

MUUSIKALISE KUJUNDUSE JA ORIGINAALMUUSIKA AUHINNAD

Hendrik Kaljujärve ja Jaak Lutsoja. Kaljujärv kirjutas originaalmuusika lavastustele «OVEREXPOSURE» (Kanuti Gildi SAAL) ja “All tomorrow’s parties" (Sõltumatu Tantsu Lava) . Lutsoja sai autasu muusikalise kujunduse eest lavastusele "Soo" (Teater Ugala) .

MUUSIKAAUHINNAD

Muusikaauhinnad -Monika-Evelin Liiv Amnerise tegelaskuju jõulise kehastamise eest Verdi ooperis «Aida» (Rahvusooper Estonia) ning Heli Veskus Aida ja Senta karakterite psühholoogilise ja muusikaliselt nüansseeritud tõlgenduse eest Verdi ooperis «Aida» ja Wagneri ooperis «Lendav hollandlane» (Rahvusooper Estonia).

BALLETIAUHIND

Maria Engel -osatäitmiste eest lavastustes «Klaver», «Don Juan» ja «Lumekuninganna» (Teater Vanemuine)

TANTSUAUHIND

Karl Saks- lavastuse «Seisund ja disain» (Kanuti Gildi SAAL) eest.

ETENDUSKUNSTIDE ÜHISAUHIND

Lavastus "Pööriöö uni". Selle muusikajuht oli Olari Elts, stsenaristid, lavastajad, kunstnikud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, valguskunstnik Pietu Pietiäinen, animaatorid Heta Jäälinoja ja Aggie Pak-Yee Lee, live mix Maarja Pärsim, animatsiooni mix Alyona Movko.

SALME REEGI NIMELINE AUHIND

Marika Palm- noortemuusikali "Moraal" (Ugala teater) eest.

REET NEIMARI NIMELINE KRIITIKAAUHIND

Luule Epner- süstemaatilise lähenemisega autor, kes lavastuse "Paradiis" näitel selgitab põhjalikult lahti Lauri Lagle kui lavastaja omailma ja esteetilise võttestiku.

ALGUPÄRASE DRAMATURGIA AUHIND

Andra Teede- lavastuse «45 339 km² raba» (Endla teater) tekst