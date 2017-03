Tänamatu või tänuväärne töö, kummardus Sveta Grigorjevale

Sveta Grigorjeva veetud ja tõugatud lavastused «Femmaaž», mis esietendus Sõltumatu Tantsu Laval, ja «Hulgakesed» Vaba Lava väikeses saalis, on eesti nüüdisaegse etenduskunsti olulised maamärgid. Kui «Hulgakesed» on koreograaf Siim Tõnistega koostöös valminud omalavastus, kus käsitletakse isiklikke paineid ja suhtumisi põlemisse ja süütamisse, siis «Femmaaži» puhul on abiks võetud klassikud Ameerikast ja Euroopast. Ja see on tänuväärne töö.