Meie seast on lahkunud silmapaistev kirjanik, andekas dramaturg, tuntud ja irooniline, teravmeelne ja tark, minu armas sõber Enn Vetemaa. Meie sõprus ulatub aastakümnete taha, me isegi elasime kõrvu trepikodades. Viimati vestlesin temaga kümmekond päeva tagasi ja siis leppisime kokku, et lähen millalgi tema juurde, et pikemalt rääkida…