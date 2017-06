Suvelavastused, mida peaks nägema

- Udmurtiast pärit lavastaja Damir Salimsjanov toob koostöös R.A.A.A.M.-iga juulis Kolga mõisas publiku ette lavastuse «Praegu pole aeg armastamiseks», mängivad armastatud näitlejad Mari-Liis Lill, Harriet Toomere, Ott Kartau jpt. Märksõnadeks on asjad, armastus, sõda, religioon, inimesed.

- Ka Vanemuise suvelavastus tõotab sel korral sündmuseks kujuneda. Põhineb ju Tanel Jonse lavastus Umberto Eco romaanil «Roosi nimi» ning Tartu Toomkiriku varemetes etenduvas loos on peaosas Andres Mähar. Mängitakse juulis.

- Lavastaja Margus Kasterpalu kinnitusel on «Me olime kodutütred» sügavalt feministlik, Saueaegu Teatritalus mängivad juulis Külli Teetamm, Garmen Tabor ja Kristel Leesmend.

- Juulis kohtuvad ka Oskar Luts, Ivar Põllu ja Ain Mäeots, sest Emajõe Suveteatris esietendub «Tagahoovish». Mängitakse juulis ja ka augustis.

- Valdur Mikita ja Ott Kiluski tekstil põhinev «Midagi on viltu» on südamlik lugu lihtsatest inimestest suures ja muutuvas maailmas, kus miski jääb alati samaks. Lavastab Kaili Viidas, mängitakse juulis ja augustis Pärnumaal Kurgjal C. R. Jakobsoni talumuuseumis.

- Kuressaare Sadamaaidas näeb juulis-augustis üle pika aja laval Mirtel Pohlat, kes Triinu Meriste ja Henessi Schmidtiga mängib Peeter Tammearu lavastuses «Madu oma rinnal».

- Kolm tuba ja neli paari, öö... Roman Baskini «Magamistubades» on segadust ja loodetavasti ka nalja, sest laval teevad rolle Martin Veinmann, Kersti Kreismann, Nele-Liis Vaiksoo, Hilje Murel, Tõnu Kilgas, Karl-Andreas Kalmet, Piret Krumm ja Roland Laos. Mängitakse augustis Keila vallas Ohtu mõisa tallisaalis.

- Augusti keskpaigas on aga oodata selle suve suurimat pommi. Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo on tagasi ja sel korral Omari küünis Naissaarel, kus augusti lõpus esietendub «NO33. Revolutsioon», mis tegijate sõnul lahkab üht inimtsivilisatsiooni kõige märkimisväärsemat mõistet − revolutsiooni. Mängivad Marika Vaarik, Eva Koldits, Rea Lest, Jörgen Liik, Ragnar Uustal ja külalisena Mart Kangro NO99 raskekahurvägi.