Suveteater: igatsus rituaalse ruumi järele?

Valle-Sten Maiste, Margus Kasterpalu ja Alvar Loog. Foto Tairo Lutter

Maiste: Mind hämmastab Eesti teatripubliku ostujõud. Eks meie suvi on nii lühike, et kõik katsuvad viimast võtta ajast, kui end õhukeses lühikeses kleidis näidata saab. Teatrilahmaks muudkui kasvab ja publiku arv lööb rekordeid, ehkki suveteatri piletid on muidu ka kallitest teatripiletitest veelgi kallimad. Aga mul on tunne, et need piletiostjad on siiski ainult üks väike osa meie kaasmaalastest ja teater peaks püüdlema suurema egalitaarsuse poole. Üks tee on kindlasti piletihindu odavamaks lasta. Teatri kõigile kaasmaalastele kättesaadavana hoidmise üritus on Jaak Allikul ja teistel tublidel kultuuriarendajatest sotsidel jm poliitikutel üsna meelest läinud. Kunagi veel räägiti vajadusest hoida piletihind mingil tasemel...

Loog: Suveteater on juba omaette fenomen, meie suve lahutamatu osa. Samas oleks huvitav teada, kas või kuivõrd kattub suveteatri püsipublik selle seltskonnaga, kes käib regulaarselt teatris ka talvel. Et seda teada saada, peaks hakkama teatrikülastajaid kiibistama. Mul on millegipärast tunne, et suur osa suveteatri lavastuste auditooriumist on inimesed, kes muidu teatris eriti ei käi.

Kasterpalu: Teatriagentuur teeb ju korralikku teatristatistikat, sealt saab kindlasti laias laastus vaadata, kui suur osa sellest pealt miljonist teatrikülastuselt tehakse suvel ja kui palju hooaja jooksul. Aga nagu «Gogoli disko» puhul jutuks tuli, see joone tõmbamine on ikka kaunis meelevaldne.

Maiste: Eks väikekodanlased liiguvad suvel meelsamini pealinnast väljaspoole, ent üldiselt nõuab suveteater ikka kena autot, mille kõrvale poleks kaaskülastajatel häbi oma Audit parkida, ning on talvisest teatrikülastusest igapidi kulukam.

Kasterpalu: Muidugi, kui juba tulla vastremonditud Ugalat vaatama, siis pigem suvel, kui enne teatrit saab veel lossimägedes jalutada või osaleda hansapäevadel nagu «Gogoli» esika puhul. Mitu kärbest ühe hoobiga. Aga tuleme tagasi suurima suveteatrielamuse juurde. Ma võin teha algust. 2008. aastal oli Vargamäel teatrimaraton, kus kogu «Tõde ja õigus» ööpäevaga ette kanti. See ei olnud ainult mastaap, sellest tegijate eneseületusest – mängida Karinit ja Indrekut jahedas udus kell viis hommikul ärkava looduse häältega võidu ja mitte alla jäädes – ja publiku viimase piiri peale jõudnud vastuvõtuvõime ja kohavaimu kohtumisest sündis tõesti midagi erakordset. Vargamäe on vist üldse paik, mis kõnetab nii tegijaid kui ka vaatajaid n-ö kindla peale. Seal on sündinud nii enne kui ka pärast ilusaid asju. Andres Nooremetsa «Tõde ja õigus I» ja «Juudit»; Urmas Lennuki erinevad lähenemised «Kõrboja perenaiseni» välja.

Loog: See «Tõe ja õiguse» maraton on minu jaoks eestlaste (suve)teatriarmastuse kõige suurem ning ühtlasi kõige jaburam näide. Ma ei suuda siiani lõpuni uskuda, et midagi nii absurdset tõesti ära tehti. Siin on kunsti müüdud mitte läbi glamuuri või turismi, vaid osalusspordi. Teatrikülastus kui Erna retk! Kannatuste konverteerimine elamusteks, kultuuritarbimise muutmine kestvusspordiks. Võidavad kõik need, kes selle ööpäeva järel veel elus ja selge mõistuse juures! Vabandage väga, aga mida on sellel kõigel pistmist kunstiga?