Peeter Vähi: Neeme Järvi kuus erilist külge

Tahaksin eraldi välja tuua kuus aspekti: Neeme Järvi kui dirigent, kui megaplaadistaja, kui ajaga kaasaskäija, kui eestlane, kui dünastia rajaja ja kui lihtsalt inimene.

DIRIGENT. Enamik eestimaalastest klassikalise muusika austajaid on kindlasti palju kordi nautinud Neeme Järvi juhatatud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserte, kuulanud ülekandeid Klassikaraadiost või asetanud plaadimängijasse hõbedase ketta maestro salvestistega. Heliloojatel avaneb sageli võimalus jõuda dirigendile lähemale, heita pilk selle muusikalise võluri maagilisse maailma.

Maestro Järvi on esitanud mu muusikat Euroopa, Ameerika ja Aasia sümfooniaorkestritega. Orkestriproovides olen ikka imetlenud, kuidas liigsete sõnadeta ning meetrilaiuste žestideta hakkab muusika kulgema soovitud moel justkui iseenesest. Teinekord piisab orkestrile üksnes väikesest näpuliigutusest või vaevumärgatavast näoilme muutusest.

Siinkohal meenub üks tosinkonna aasta tagune seik Tokyos, kus Jaapani Filharmoonikute 50. sünnipäevale pühendatud kontserdil oli muuhulgas kavas flöödikontsert pealkirjaga «Chant of the Celestial Lake». On tavaks, et suurvormide esituste puhul kutsutakse sageli kohale ka helilooja, mitte üksnes selleks, et teose lõppedes lavalt publikule kummardada ja lilli vastu võtta, vaid ikka eelkõige selleks, et orkestriproovides muusikalist nõu anda. Ja sageli jääb proovide arvust puudu, nagu tudengil jääb enne eksamit ikka paar päeva õppimisaega vajaka.

Niisiis, jõudsin Tokyo ühte prestiižsemasse saali, Suntori Halli proovi ning pärast esimest läbimängu olin kimbatuses. Neeme Järvi oli teose juba jõudnud lihvida sellise perfektsuseni ning muusikalise täiuseni, et polnud enam midagi lisada. Ja siis saabus kõige piinlikum hetk, mind kui heliloojat kutsuti orkestri ette – pidin ütlema, millega pole rahul ja mida tuleks teha teisiti. Mõtlesin kiiruga välja paar hädapärast soovitust. Vastasel korral jäänuks mulje, et heliloojal on oma teose esitusest ükskama kõik ning kas teda oli üldse mõtet maailma teise otsa lennutada. Järgmisel päeva proovi jätsin igatahes vahele, sest nõuandjat pole tarvis neile, kel niigi on kõik selge.

MEGAPLAADISTAJA. Ilmunud heliplaatide hulk pole iseenesest kõige olulisem, märksa tähtsam on muusikaline kvaliteet. Ent siiski, vaid paari õnnestunud plaadiga on raske end interpretatsiooni ajalukku suurte tähtedega kirjutada. Pole välistatud, et Neeme Järvi käes on plaadistuste maailmarekord dirigentide hulgas, või on ta sellele rekordile väga lähedal.

Vaevalt et ta isegi täpselt teab, kui mitu heliplaati tema salvestistega on maailmas välja antud, kuid suurusjärgud on umbkaudu sellised – 500 plaaditäit muusikat ning lisaks pea samapalju helikettaid, millel maestro Järvi dirigeerib mõnda üksikut lugu. Tehkem lihtne arvutus, kui jätta välja noorusaeg, siis viljakal perioodil peab ilmuma igas kuus üks või isegi kaks heliplaati! Kas see on üldse võimalik? Jah, Neeme Järvi puhul on.

Tänapäeval, nüüdisaegsete digitaalsete helitöötluste võimalustega, salvestatakse muusikat kahel printsipiaalselt erineval moel. Esiteks nii-öelda stuudiosalvestused, mille puhul esitatakse pikem heliteos lõikude, mõnikord isegi pillirühmade kaupa ning hiljem arvutis viimistletakse, miksitakse ning «liimitakse» lõigud vajalikus järjekorras kokku üheks tervikuks. Nõnda saavutatakse tehniline ja kõlaline perfektsus. Kuid samal ajal võib kannatada üldisem muusikalise kulgemise loogika ning esitusest võib kaduda inimlik loomulikkus. Säärase salvestuse puhul on produtsendil ja helirežissööril dirigendiga pea samaväärne roll muusikalise tõlgenduse loomisel.