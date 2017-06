Stiljagad, biitlid, balalaikad, valged maikad

Suvelavastus «Gogoli disko» ei ole tüüpiline suvelavastus. Seda ei mängita salakavala heitliku ilma ja ablaste sääseparvede meelevallas kusagil inimestest ja jumalast hüljatud võsas, vaid kenasti ja turvaliselt teatrimaja katuse all, mis klimatoloogilisi perspektiive arvestades võibki olla meie suveteatri ainumõeldav tulevik. Aga peamine on see, et publik on näitlejatega kohad vahetanud. Istub tribüün-toolidel pöördlaval, laseb ennast toimumispaikadesse sõidutada ning saab end lõpuks ometi tunda sündmuste keskpunktis.

Pruunid püksid, pruun maailm

Niisiis on tsaarivõim tagasi. Eestlasi peaaegu ei olegi, aga Viljandi on alles. Vikerkaare restoran on taas üles ehitatud ja tramm käima pandud. Pöörlemine on «Gogoli disko» peamine kontseptsioon-šiffer-kood. Pöörlemine nii otseses kui ka kaudses mõttes. Pöördlava pöörleb koos publikuga mõnusas kultuuri- ja puhkeparkide direktsiooni karusselli tempos ning see põnev tehniline detail käivitab organismis automaatselt füsioloogilised reaktsioonid. Sisekõrvas asetsev tasakaaluaparaat on häiritud ja püüab juhtimist oma kontrolli alla võtta. Ja lisaks ei käi tegevus mitte niivõrd lineaarsel tulevikuajal, kuivõrd ühes võimalikus metafüüsilises paralleeluniversumis.

Pöörlemist võiks muidugi veelgi stiilsemalt enda kasuks pöörata. Pöörlev lava paneb pöörlema ka lõhnad. Elegantse daami peen otse-Pariisist-parfüüm, iseteadliku härra nahkkingade värske viks. Miks mitte lisada veelgi enam stiilitruid paberossipahvakuid. Las saalis lehvida poslamaslaga praetavate tatrapliinide ving!

«Gogoli disko» ei ole mitte niivõrd düstoopia, kuivõrd omalaadne retro-futu-ekskurss.

Matsin ei olegi teab mis autoritaarne autor, hermeetilisuse erinevaid avaldumisvorme ta ei poolda ning tema poolest võiks võtta seda lugu kasvõi Odessa-kabaree-raamatuna. Lavastaja Ott Aardam on tuntud hea dramaturgia- ja sõnatunnetuse poolest, dramatiseerija Ivar Põllu on teksti kohendanud lavale vastuvõetavasse vormi ning arendanud ühtlasi mitut liini edasi. Tegevus toimub tulevikus, mis meenutab minevikku.

Mõnel juhul on nüüd piirid veidi selgemad – niipalju kui see võimalik on –, samas on kohati värve natuke liiga paksult saanud. Eriti kipub see domineerima beatles-manʼi ja melomaani Vasja tegelaskujus. Andres Noormets on Ugalas ametlikult tagasi ja teda on tore taas laval näha, kuid elukunstnik-neemelallilik-poolpoliithipi Vasja mõjub mõnevõrra üheplaaniliselt ülepakutuna isegi selles üsna sürreaalses ja absurdi järgi lõhnavas kontekstis.

Taskuvaras ja stiljaga Konstantin Opiatovitš on Gogoli maale-, selles kontekstis siis pigem linnatooja. Valget tolmumantlit ja kaabut kandev Opiatovitš on käinud läbi paksust ja vedelast, tunneb elu ja inimesi. Andres Tabun lisab karakterile hämaramaid ja süngemaid pooltoone, mõjub väga usutavalt ja nauditavalt ning vaatamata sõbralikule välimusele ei sooviks temaga ühes trammis sõita. Vahel pruunis džempris ja pruunides viigipükstes, vahel maikas ja hommikumantlis ringi askeldav kitarrist-ignorant Grigori Mansetovitš Mansett (tuntud ka Santana nime all) Tarvo Vridolini esituses on pühendunud ja samas ebakindel ning kindlasti üks lavastuse kandvamaid rolle.

Lokaali Romaan haruldasest eesti soost baaridaam Katerina (Kadri Lepp) ei taha probleeme ja elab võimalikult vaikselt, plaksutab sõrmepikkuste ripsmetega, kannab vägevat meiki ja maitsekaid kirjulillelisi sokke kõrgete kontsadega, annab lavastusele juurde naiselikku pehmust ning kohati suisa religioosset pühendumust.