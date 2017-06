Kanutis näeb briti teatri suurprojekti

5.–10. septembrini Kanuti Gildi SAALis toimuvatel etendustel moonduvad soola- ja pipratoos kuningaks ja kuningannaks. Vaasist saab prints. Tikutoosist saab kelner. Tualettpaberi rullist kõrtsmik. Veepudelist sõnumitooja. «Kogutud teostes» loovad kuus etendajat kõigist Shakespeare’i näidenditest kompaktsed versioonid, mida etendatakse koomiliselt ja koduselt, kasutades ühemeetrisele lavapinnale asetatud tavalisel laual tegelaskujudeks argiesemeid.

Forced Entertainment on huvitunud virtuaalsest ja kirjeldavast etendusvormist, uurides erinevaid viise, kuidas tuua ebatavalisi stseene, kujundeid ja lugusid lavale keele kaudu. Trupi uudsel suunal vaadeldakse lavastusega «Kogutud teosed: lauapealne Shakespeare» Shakespeare’i komöödiates, tragöödiates, ajaloolistes kirjutistes ja hilisemates näidendites jutustuste dünaamilisust. Järgneb lihtne ja idiosünkraatiline, absurdne ja veidralt kütkestav lo-fi-stiilis kodukootud nukuteater. Näidendite lood ärkavad ellu ilmekas miniatuurvormis.

«Kogutud teostega» käsitleb Forced Entertainment esmakordselt draamakirjandust ja Shakespeare’i pärandit. Tulemuseks on näidendite kohatine samaväärseks tegemine - toimub õrnalt koomiline näidenditekstide uuesti sõnastamine köögikapist ja toidupoest pärit esemete kaudu, kuid samas pühitsetakse jõudu, mis on neis näidendites, jutuvestmises ja teatris iseendas.

1984. aastast Sheffieldis tegutsev Forced Entertainment on juba kaua olnud teatri- ja etenduskunstide maailma kõrgeimas tipus. Ometi pole trupp kunagi esinenud Tallinnas, kuigi on külastatud Baltoscandali festivali 2014. aastal. Trupp tegutseb Tim Etchellsi juhtimisel, kes on ka «Kogutud teosed: lauapealne Shakespeare» lavastajaks. Tim Etchells osales oma soololavastusega 2016. aastal Baltoscandal teatrifestivalil. Forced Entertainment on esinenud ülimenukalt pea kõikjal maailmas. 2016. aastal autasustati truppi prestiižika Ibseni teatri auhinnaga pikaajalise teatrikunsti arendamise eest.

Shakespeare'i näidendeid esitavad Robin Arthur, Jerry Killick, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden ja Terry O’Connor.

Teisipäevast reedeni antakse alates kella kuuest igal päeval 4 etendust ning laupäeval ja pühapäeval juba alates keskpäevast 10 etendust.

Ühte lavastust esitab üks näitleja ja see kestab umbes 40 minutit.

Etendused on inglise keeles, ilma tõlketa ning toimuvad Püha Vaimu SAALis, kus on piiratud arv kohti.