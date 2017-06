Kümme aastat Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi

Üks põhjus, miks ümmarguse tähtpäeva puhul mingit plinkivat koguperespektaaklit või hittide kogumikku eeldav vaataja võib väljapanekus pettuda, on see, et analoogne sündmus leidis mõneti aset tegelikult juba eelmisel sügishooajal, kui EKKMis oli väljas Marten Esko kureeritud rühmanäitus «Pseudo» (Flo Kasearu, Jevgeni Zolotko, Sigrid Viir, Neeme Külm jt). Samuti ei toimu sel suvel esimest korda Köler Prize’i nimelist kunstipreemia nominentide viiepealist võiduajamist, mis oli aastatel 2011–2016 Eesti nüüdiskunstiväljal konkurentsitult põnevaim iga-aastane suursündmus, ja kui kriitiku sõnu keegi ei usu, siis küsitagu üle nendelt samadelt Köleri nominentidelt, kes pärast oma karjääri tõusujoones jätkasid. Kõige kõrgemal tasemel kas või ei kusagil mujal kui rahvusvahelisel Veneetsia kunstibiennaalil (Dénes Farkas, Jaanus Samma). Muide, näituse sissejuhatav akord vastvalminud auditooriumiruumis ongi tuleva aasta Köler Prize’i nominentide nimekiri, nii et ootame põnevusega.

Mis on üldse EKKM? Näitusel on reliikviatena väljas vineerist reklaamtahvlid, esimese Köler Prize’i lipp, asutuse juriidiline põhikiri, suur väline kõvaketas märkmega «EKKMi arhiiv» jms ainelised pudinad. Kui aga lugeda asutajaliikmete (Marco Laimre, Neeme Külm, Anders Härm, Elin Kard) läinud aastakümne jooksul antud intervjuusid, siis on see «Eestis-ei-ole-ühtegi-riiklikku-nüüdiskunstimuuseumi-nii-et-äkki-asutagem-siis-selline»-tüüpi asutus. Eksperiment. Pind silmas, valu istmikus. Ennekõike teiste kesksete Eesti kunstiasutuste jaoks, mis suuremal või vähemal määral pidid ei tea, kust välja ilmunud EKKMiga ühtäkki tähelepanu pärast konkureerima hakkama.

Kuid näiteks 2006. aastal avatud Kumu on põhijoontes ikkagi rahvusgalerii ja 1934. aastal valminud Tallinna Kunstihoone on jäänud ikka ja jälle nabanööri pidi seotuks siinsete laiapõhjaliste erialaliitudega, nii et EKKM oli kiirelt leidnud oma niši Eesti ainsa nüüdiskunstimuuseumina, mis võib endale lubada kunstipoliitilist kompromissitust. Sellega seoses on ka arvatav, et nüüdsed EKKMi tegevjuhid ja kuraatorid Marten Esko ja Johannes Säre esinevad ilmselt erakordselt suure surve all: neile võidakse kuluaarides panna täiesti vastandlikke lootusi, mida neil ei pruugi olla kavas ega võimuses üldse täitagi.

Võiksime siinkohal muidugi kriitiliselt küsida, kas EKKM – jõult väike, aga vaimult suur – oleks Eesti kunstiväljal üldse nii kauaks püsima jäänud, kui poleks olnud 2011. aastal lansseeritud Köler Prize’i? Minu arvates ei oleks. Kunstipreemiatel on alati olnud oluline roll kunsti populariseerimises ja publikumasside kohalemeelitamises, sest kõrgekulmulised kunstieksperdid ja võiduraha välja pannud valgustatud erasponsorid leiavad siin ennast vastastikuses armastavas süleluses, võimaldades ka kommertsmeedial toota tühikäigul skandaalimaigulisi retoorilisi juhtkirju stiilis «kas see on siis kunst?» ja «mis selline «kunst» ka maksumaksjale maksma läheb?», mis on muidugi ainult vesi veskile.

Köler Prize’i formaat on nimelt maha kopeeritud brittide Turner Prize’i pealt, kui Tate’i galerii otsustas 1980. aastate teises pooles, et vaatajaskonda võiks natuke laiendada. Tulemust näeme tänapäeval, kui Damien Hirsti tüüpi kunagi radikaalsetest briti kunstnikest on saanud igavad keskealised miljonärid ja Tate Modern on üks enim külastatud näitusepaiku maailmas.