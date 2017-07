Algusaaastatel olid tantsupeod koht, kus erinevad vanuses ja soolises koosseisus liikumisrühmad temaatiliste rahvalike tantsude ja võimlemiskavade abil murul mastaapseid mustreid joonistasid. Pidudele keskse teema leidmine ning tantsude järjestamine narratiivse loogika alusel kujunes aegamööda.

Tänase peo teema oli kestmine ja (iseendaks / oma rahvuse liikmeks) jäämine, läbiv narratiiv oli lugu kullakera (=traditsioon) hoidvast Vanaisast (Ivo Linna) ning Koidust ja Hämarikust, kes kasvavad lastest noorteks ja võtavad ühel hetkel kullakera üle. Pean tunnistama, et Koidu ja Hämariku legendi sidumine põlvkondadevahelise traditsiooni edasikandmise ideega jäi mulle veidi arusaamatuks ning kuigi telepildis oli näha Koidu ja Hämariku kaugenemine ja lähenemine vastavalt aastaajale, siis platsil see ilmselgelt nii hästi välja ei tulnud. Kuid tantsud olid seotud, erinevatele vanuserühmadele sobiva raskusastmega, lapsed ja noored ilmselgelt nautisid seda, mida nad tegid.

Tantsu- ja laulupidu ei ole üksnes suurejooneline lavastus või kontsert, kuigi see on see jäämäe tipp, mida kõrvaltvaataja näeb ja kuuleb. Mõlema roll ühiskonnas on midagi hoopis enamat, seda eriti just laste- ja noortepeo puhul.

Korraldajatele on see kaks ja pool aastat tihedat tööd, mille vältel valitakse erinevatele tantsurühmadele (jaotus on vanuse ja soo alusel, iga rühmas peab olema vähemalt neli paari) sobiv repertuaar, õpetatakse see rühmajuhtidele, kes omakorda siis selle noortele selgeks õpetavad. Kuna tantsu- ja laulupeole ei saa iga soovija, vaid ikka parimad, siis tähendab see ülevaatusi, kus rühmad välja valitakse. Ja kuna selleks, et traditsioon elaks, peab see muutuma, on vaja uusi tantse, mis kõnetaksid just seda põlvkonda, kes neid esitavad – seega korraldatakse pidevalt ka uute tantsude konkursse.

Kuigi tantsupeo repertuaar pole pärimus-, vaid autoritants, piirab koreograafide fantaasialendu tõik, et neid esitatakse rahvariietes, mis seab keha liikumisele omad piirid ja põhimõte, «et tantsudesse peab olema mõni pärimuslik põhisamm sisse põimitud. Mõni teeb seda edukamalt kui teine, kuid kõigis tantsudes on midagi meist ja meie ajaloost,» selgitab tantsuantropoloog, «Leesikate» ja «Juhukse» juht Madli Teller. Nii oli selgi peol mitu päris uut tantsu, mille seos pärismustantsuga ongi pigem mõtteline kui liikumisviisis kui sellises (ja seetõttu võiks mitmeid uusi tantse tantsupeol paigutada ka nn kaasaegse või nüüdistantsu nime alla).

Klubilise pärimustantsu harrastajad on tatsupidude balletist mõjutatud lavalisse traditsiooni suhtunud üsna negatiivselt, kuid sellel peol toimus kahe suuna sõbralik lähenemine, eelkõige lõputantsus «Oige ja vasemba». See Kuusalust pärit tants on «tantsutaat» Ullo Toomi (1902–1983) seades kujunenud noortepeo lõputantsuks. Kui Toomi allutas tantsu balletist tulenevatele ilunõuetele ja tantsu saatena oli standardne rahvapilliorkester, siis tänavu mängis selleks tantsuks meie lõõtsakuningaks nimetatud Juhan Uppin. Esitas nii, nagu teeks seda mõnel külasimmanil – see muutis pisut ka tantsumaneeri ning tõi esile selle, kui tihedalt on tants ja muusika seotud.