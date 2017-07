Filmid Setomaa roheluses

Enne FUFFile saabumist teadsin vaid niipalju, et tegu on metsade vahel peituva filmifestivaliga. Mööda käänulisi Lõuna-Eesti teid paarutades sai selgeks, et soomeugriteemaline festival on tõesti pugenud küllaltki kaugesse maasoppi. Misso vallas Tsiistres, festivali kodukülas, peidavad end üksikud majad, teeservades peesitavad helendavad jaaniussid ja ümberringi laotub lummav, igas ilmakaares paistev rohelus.

Festivalikülaliste seas olid esindatud nii udmurdid, marid, vepslased kui ka komid ja permikomid. Kõlamas võis kuulda ka hõimurahvaste keeli. Lisaks leidus publiku seas looduslapsi, kes olid end suveks Lõuna-Eesti metsadesse peitnud ja pooljuhuslikult festivalile sattunud. Pea kõigi festivalikülastajate ühiseks nimetajaks võibki pidada soovi looduse voolus kulgeda ja metsade vahel hetkeks kõik muu unustada.

Filmiga on Tsiistre kokku puutunud varemgi. Külakoja kõrvalt jookseb tee, mida mööda sammus Tõnu Kark väsimatu rändaja Toomas Nipernaadina. Mööda looklevat rada kinopaika jalutades jääb mulje, justkui polekski aeg edasi liikunud. Taamal hüppab jänes, karikakrad ehivad kraaviääri ja õhk on nii vaikne, et võib kuulata vaikust.

Soome-ugri eneseteadvus

Istudes kinopaigas, 120 aastat vanas rehielamus, on taluhoovi kiigates seda toredam tõdeda, et mõned pered elavad siiani endiste aegade rütmis. Perelapsed jooksevad paljajalu mööda hoovi ja rüüpavad kruusist värsket maapiima – kõik mõjub tõelise külaidüllilina. Meenuvad «Nukitsamehe» lõpukaadrid, kus suur pere rõõmsalt hoovis askeldab. Või siis seigad omaenda lapsepõlvest: maaõhk, heinategu, täpilised kruusid ja värsked maasikad.

Enne festivalile tulekut olingi suures osas ära unustanud või ehk polnud enda jaoks lõpuni selgeks mõelnud, milline õigupoolest on soome-ugri identiteet. Mitte et soomeugrilust saaks mõõta vaid piiritletud aspektide kaudu, ent loodusel on kindlasti oma koht soome-ugri rahvaste eneseteadvuses.

Eeslastena peame end endiselt looduslähedaseks ja tunneme uhkust säilinud metsade üle. Looduses viibimine tähendab paljudele ometi seda, et sõidetakse rendimajja või sugulaste juurde, mõnuletakse hommikul sooja duši all, süüakse valmistoitu ning korgitakse õhtul maja ees istudes õlu lahti, kõlaritest kostev popmuusika taustaks tümpsumas. Tegelik kohalolu on muutunud pigem erandlikuks. Rääkimata siis kartulivõtust, heinateost või maapiimast. Selle asemel on meil pasta, laktoositalumatus ja ülekaal.

FUFF toob kokku päris palju neid, kes viljelevad traditsioonilist elustiili ja hoiavad soome-ugri identiteeti või siis vähemasti sidet loodusega. Seejuures võib mõnede inimeste suust kuulda muret soomeugrilaste kultuuri, eriti just väiksemate keelte kadumise pärast. Vaadates filme vanadest memmedest, kes üksinda räämas majade ees istuvad ja oma minevikust räägivad, saab selgeks olukorra paratamatus. Üksikud noored võivad ju ülikoolis soome-ugri keeli õppida, ent igapäevakasutuses ja emakeelena on väiksemad soome-ugri keeled määratud varem või hiljem ajaloo hämarusse vajuma.

Indrek Jäätsi ja Maido Selgmäe dokfilm «Läbi vepslaste maa» võiks olla linastunud filmidest üks parimaid näiteid väikeste hõimurahvaste hetkeolukorra kujutamisel.