Salapärase tänavakunstniku Edward von Lõnguse tegevusse sekkus politsei

Euroopa pealinna tänavatele ilmuvad lähipäevil tegelaskujud, kes on ligikaudu Eesti Vabariigi eakaaslased ning kes teevad hea meelega praeguse aja ja inimestega tutvust. Ühtekokku luuakse linna kuus kunstiteost ajas rändavatest eestlastest, millest viis asuvad avalikus ruumis. Esimene Eesti Euroopa Liidu esinduse alal valminud teos kannab nime «Kivikuningas». Teostel kujutatud karakterite maailma sisseelamisel on abiks liitreaalsuse tehnoloogial põhinev mobiilirakendus, mis aitab kunstiteosed ellu äratada. Lõnguse salapärane tegevus tekitas vähemalt ühes linnakodanikus ärevust ning kohale kutsuti politsei. «Jah, vastab tõele,» kommenteeris Postimehele tuuri koordinaator Kadri Uus. «Väljakul tegutsemine pälvis valvsa elaniku tähelepanu ning meile kutsuti politsei. Selgitasime, mis on teoksil ning olukord lahenes rahumeelselt.»

Edward von Lõngus alustas Euroopa turneed. / RUUDU RAHUMARU

Projekt kutsub vaatajat astuma uude reaalsusse, teise dimensiooni, et tänaval kohatud müstiliste tegelastega lähemalt tutvust teha.

«Tänapäevase Euroopa suurlinnades esmapilgul ehk mõnevõrra kummalistena mõjuvad Eesti naised ja mehed kaugetest aegadest osutuvad üllatavalt kaasaegseteks ning digitrikid pakuvad äratundmis- ja kaasalöömisrõõmu,» selgitab NOAR.eu kunstikeskonna eestvedaja ja Lõnguse Euroopa-tuuri koordinaator Uus.

Uusi sõnul näitab ettevõtmine Eesti riiki julge ja uuendusmeelsena, kinkides Euroopa pealinnadele oma sünnipäeva puhul just tänavakunsti.

Edward von Lõngus alustas Euroopa turneed. / RUUDU RAHUMARU

«(R)Estart Reality on kunstiprojekt, mille puhul on olulisteks märksõnadeks Eesti, kunst meile oluliste sõnumite edastamise vahendina, teatud reaalsusnihe ja millegi uue kogemine,» rääkis Uus. «Vaadates neid teoseid, tabad kohe midagi eestlasele omast. Kuid ühtlasi on siin ka midagi üldinimlikku - ja tegelikult on neil umbes saja-aastastel eestlastel, kes sellisel viisil välismaale seiklema satuvad, kohalike inimestega üsna palju ühist.»

Teiste hulgas leiavad Brüsselis uue ajutise või püsiva elukoha Eesti torupilli-electro parimad pojad Ats#Pets Tarvastust, peoeided Pauliine, Leelo ja Härmat, meiliserverisse kinni jäänud abikaasad Miina ja Enn ning juba Tallinn Art Weekilt tuttav Kivikuningas Lembit.

Lisainfo ning rakendus on leitav (R)Estart Reality kodulehelt www.RestartReality.org/app. Rakendus on täna saadaval Androidi kasutajatele.

Edward von Lõnguse tegemisi saab otse jälgida Facebookis ja Instagramis.