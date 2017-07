Jämekoomika manifest Endla «Säärases mulgis»

Pärnu Endla teater on eesti suvelavastuste vaibumatu traditsiooni üks pioneere. Suviti on mängitud sees ja väljas, suure ja väikse trupiga, rohkema ja vähesema muusika ning rohkema ja vähesema šašlõkiga, pannes kord pihta, kord mööda, kuid ometi peatumata, maha käimata ning alla andmata.

Täidetud ruum

Tänavu, mil teatrimaja põhjalikus remondis, suundus Endla suvetükki tegema Lydia Koidula memoriaalmuuseumi aeda. Etenduspaika jõudmiseks pole vaja kuskile kaugele rappa ja sealt tagasi ekselda, sest kesklinn on lähedal, paras suvel jalutada ehk rattaga sõita, kuigi keegi ei keela tulla autoga ja parkida see selleks ette nähtud paika üle Jannseni tänava jõe äärde või panustada aiaäärsete tänavate umbselt täisparkimisse. Maitse asi.

Koidula muuseumi mitte just palju kasutust leidvasse armsasse aeda, mis on lahutamatult seotud kõrvalasuva Vana-Pärnu kultuurikeskuse aiaga, sobib juulis ja augustis etenduv Lydia Koidula «Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola» nagu rusikas silmamulku. Koidula kunagine kodu toob õhustikku ajaloolist autentsust ja muuseumi ning keskuse puumaja jätavad Jannseni tänava koos masinamüraga varju. Võimaluse koledast olevikust romantilisse ärkamisaega pageda loob seega juba mängupaik ise.

Esimesed kiidusõnad lähevad «Säärase mulgi» lavastustiimile koosseisus lavastaja Kaili Viidas, kunstnik Arthur Arula, dramaturg Ott Kilusk, valguskunstnik Margus Vaigur, muusikajuht Ado Kirsi ja liikumisjuht Kardo Ojassalu olemasoleva maastiku maksimaalse kasutamise eest.

Ukse, akna ja luugiga kulissidele on maalitud hommage Konrad Mägi maalile «Lõuna-Eesti maastik», tihedama tegevusega lavapind algab Koidula muuseumi aia tiigi kaldalt ja lõppeb selle peal. Lavastuses kasutatakse ära tiigiäärne tihnik, põõsad, puud, lavakõrvane ja lavatagune ning muidugi tiik ise, mis lõi ehtsa loodusliku võimaluse mängida välja peretütre Maie lubadus, et enne hüppab ta ojasse, kui Erastu Ennule naiseks läheb.

«Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola» oli algselt sulaselge lustimäng või külajant, mis muutus tüvitekstiks, milleks Viidas ja Kilusk seda kavalehel õigustatult nimetavad, ainult tänu sellele, et just see teatritükk oli üks neid, millega eesti algupärane dramaturgia algas. Teatrit oli vaja emakeeles teha, pärand puudus, see tuli luua ja kes muu kui Koidula tegi ära. Ses mõttes oli ärkamisajal lihtne – nii kui millestki puudus oli, tegi Liidi selle valmis. Oleks talle rohkem elupäevi antud, oleks Koidula Eesti Vabariigi kümnendi võrra varem valmis nikerdanud.

Jämekoomika ja iroonia

Viidase ja Kiluski «Säärane mulk» jõuab lavale just sellise pesuehtsa jandina, millena see algul kirjutatud oli. Ei mingit tänapäevaste viidete ja teemade vägisi sissesurumist, ei mingit poliitikat, pagulaskriisi ega feminismi ning šovinismi, ainult puhas lust ja rõõm, kui armas oli see. Algteksti oli küll tõesti puhutisi juurdekirjutusi tehtud, aga need kandsid sama loogikat ja sulandusid sujuvalt Koidula tekstiga kokku. Nii et tegu pole mitte nüüdisajastatud, vaid lihtsalt täiendatud dramaturgiaga.