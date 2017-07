Melchiorid – mõrva lahendamine ja sooritamine

Kuid eks Hargla kirjutanud vahepeal midagi muud. Raamatu «Raudrästiku aeg» näiteks, moduleerides Eestile teistsuguse muinasmineviku. Ent Melchioriga pöördub Hargla tagasi keskaega – sellisesse, nagu meie teda tunneme. Loomulikult võib Hargla kuskil kunstiliselt liialdada, kuid raamid on ajaloolised, mitte väljamõeldis.

Niisiis, Melchior toimetab 15. sajandi Tallinnas edasi ja lahendab mõrvu. Millegipärast on Hargla pannud ta taas romaani üksi, proua Bertha on saadetud Rootsi. Õnneks on Melchior seenior, vaatamata naiste kaotustele, ikkagi vaimselt löögihoos. Vahepeal tegi Hargla temast täiesti depressiivse mehe, kes kohe-kohe surema hakkas. Aga nüüd, ehkki vanem, on apteeker vaimselt erksam kui mõnes varasemas raamatus. Kuid Melchior peab apteegis üksi hakkama saama, missugune ülesanne on talle kurnav. Huvitav, miks Melchior taas üksi on? Et proua Bertha saaks tulla järgmises osas n-ö üleni valges?

Sest eeldatavasti järgmine osa tuleb. Nimelt toimub Melchiori tegevus korraga kahes kohas: Tallinnas ja Lübeckis (lisaks Lübeckile veel paar Saksamaa kohta). Just Lübeck on linn, kus asub nutikalt tegutsema noor Melchior Wakenstede, ja tundub, et tema lugu tahab küll edasikirjutamist. Võibolla on Hargla siin šnitti võtnud mingitest telekrimisarjadest, kus igas seerias on mõrv, mis lahendatakse, kuid samal ajal kerib kuskile kauguses edasi veel mingi teine lugu, mis puudutab tavaliselt isiklikult mõnda uurijat. Gotlandi kurat ühendab mõlemad: on mõrv, aga jookseb ka paralleelselt teine lugu.

Korraks tuleb sisse ka Tartu ja siin peame olema autorile tänulikud keskaegse Tartu kirjelduse eest. On ju keskaegne Tallinn ikkagi suurelt osalt säilinud, kuid Tartu lasi tsaar Peeter I hävitada ja seega tuleb keskaegsest Tartust kirjutades paljuski toetuda fantaasiale.

Muide, mind ei häiri – erinevalt mõnest inimesest sotsiaalmeedias – see teine, Lübecki lugu. Lübeck näitab ilmekalt, kui tihedalt oli Vana-Liivimaa seotud Euroopaga. Eks seda tõesta ka teadus – just hiljuti kaitses Tartu Ülikoolis doktoritööd Vana-Liivimaa seostest Püha Rooma keisririigiga Mihkel Mäesalu. Nii et nii teaduses kui ka ilukirjanduses oleme Euroopas.

Teise looga tekib Harglal – ilmselt teadlik – vastandus. Kui isa lahendab mõrvu, siis poeg sooritab neid. Tõsi küll, mõnikord enesekaitseks ja viimase abinõuna, kuid ikkagi. Kui noor Melchior võtab Tallinnas – kui võtab – isa ameti üle, siis, kas saame detektiivist apteekri asemele mõrtsukast apteekri? Kuid ka tütar Agatha pakub võimalusi nn spin-off’iks: aitab ta ju isal tegelikult lahendada mõrvad, juhtides tähelepanu asjadele, mida vana apteeker kohe ehk ei märkagi. Agatha, noor Melchior ja vana Melchior moodustavad põneva kolmnurga, mis on potentsiaalne edasiste lugude allikas.

Võibolla on «Apteeker Melchior ja Gotlandi kurat» ka hoiatuseks liigse seotuse eest Euroopaga. On ju Hargla publitsistikas võtnud sõna immigratsiooni vastu. Viimases Melchiori loos laseb ta Tallinna tulla ketseritel, kes linna oma valeõpetusega mürgitavad. Paralleele islamiradikalismiga leiab – on ju nüüdne Melchiori lugu kirjutatud pärast rändekriisi 2015. aastal. Ja Euroopa sisepiirid on endiselt lahti. Kuid võib-olla on see puhtalt minu spekulatsioon ja Melchiori lood seisavad tänapäeva poliitikast eemal.