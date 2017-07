Haapsalu ja Tšaikovski

Ülimalt huvitav oli sama kollektiivi esituses kuulata ka Tšaikovski mitte just sagedasti esitatavat ooperit «Jolanta». See ei olnud üksnes kontsertettekanne, vaid osaliselt ka lavastatud ja kostümeeritud. Seda oli just parajalt ja maitsekalt ning see andis esitusele palju juurde.

Olen alati igatsenud nii meie rahvusooperis kui ka mujal näha ikka esirinnas oleva itaalia ooperi kõrval ka teiste maade ooperikunsti, olgu selleks siis prantsuse ooper, Wagner või vene vägagi arvukas ja põnev ooperivaramu. Tšaikovski ooperitest mängitakse pidevalt «Jevgeni Oneginit» ja «Padaemandat», oopereid on aga tema loomingunimekirjas kokku 11. Esimest neist, «Vojevoodi» olevat ta kirjutanud siinsamas Haapsaluski.

«Jolanta» on Tsaikovski viimane ooper, lugu pimedast printsessist, keda armastus teeb taas nägijaks. Ooper on oma ulatuselt kammerlik ja mõjub väga terviklikult. Siinkohal laenan tsitaadi festivali koduleheküljelt teost esitanud dirigendilt: ««Jolanta» on Tšaikovski loomingu hulgas kõige sügavam ja peenem. Tegelasi iseloomustab moraalne puhtus ja üllus, millest tänapäeva maailmas on puudus. Muusika on väga dramaatiline, ent samas kerge ja särav».

«Jolanta» ettekanne oli nauditav ning vaimustusest kantud. Lauljate koosseisus oli eriti hea häälematerjali ja esitajaomadustega osatäitjaid kui ka neid, kes tegid lihtsalt oma tubli soorituse, kuid tase oli kõikjal hea ja ühtlane.

Publikust

Festivalil oli mõeldud ka lastele. Nemad said kultuurikeskuses kuulata-vaadata Tšaikovski klaveritsükli «Aastaajad»-teemalist etendust «Neli heldet haldjat». Seal lõid kaasa mitmete muusikakoolide suuremad ja väiksemad muusikud ning noored baleriinid Tallinna balletikoolist. Idee autor on pianist Diana Liiv, etenduse peaosa täitis võluvalt nii pianisti kui baleriinina üles astunud Tallinna muusikakeskkooli õpilane Kärt Mikalai.

Festivalil oli soe, vaimustuv ja kaasaelav publik, kes tervitas esinejaid soojade aplauside ja hõigetega ning püsti tõustes. Publikut oli arvukalt, nii mitmedki kontserdid olid välja müüdud. Ka vabaõhukontserdid olid, külmast ja vihmasest ilmast hoolimata rahvast täis. Ilusate ilmadega poleks piiskopilinnuse hoovi kõik soovijad kindlasti ära mahtunud. Ja palju oli kohalikku publikut, mitte soome ja rootsi keelt kõnelevaid kuulajaid, keda saab hulgi näha näiteks Saaremaa Ooperipäevadel. Kõik see kokku tähendab, et esimene Haapsalu Tšaikovski festival läks korda. Ja ka seda, et üritus peaks toimuma ka edaspidi.

***

Tšaikovski festival

Haapsalus 28. juunist 1. juulini