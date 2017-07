Kairi Leivo – naine folgiköögist

- Kuidas sulle, paljureisinud inimesele tundub, kas eestlased ongi folgirahvas või ainult näib nii?

(Mõtleb veidi.) Raske öelda. Võib-olla nüüd on, aga 25 aastat tagasi oli olukord hoopis teine. See ongi olnud festivali töö – tekitada inimestes tunne, et pärimusmuusika läheb neile korda, ja Viljandi toob kogu Eesti kokku.

- Mina näiteks ei suuda üle paari regilaulu või lõõtspilliloo järjest kuulata. Kas ma vajan psühhiaatri abi?

Vaata, see ongi põhjus, miks me seda tööd teeme. Et kasvatada kuulajat sellist muusikat kuulama. See on ka põhjus, miks toome välisesinejaid. Võiks ju vabalt Eesti artistidega peo teha, poleks probleemi, neid on väga palju, aga näidates teisi rahvaid, et kuidas nemad samuti oma pärimusmuusikat esitavad – see on justkui innustav eeskuju, mille läbi jõuame iseendani, oma rahvamuusika väärtustamiseni. Õpime oma muusika ilu ära tundma.

- Eestlased peavad end laulurahvaks, aga laulupeol on paljudel laululehed ees – me ei suuda isegi laulusõnu meelde jätta!

Laulupeol käib suures osas noodi-inimene. Koorilaulukultuur on paljus seotud noodist lugemisega, aga regilaul on sõnaline, see kõik käib kuulmise järgi. Kuulmise järgi laulma õppides on sõnu parem meelde jätta.

Mulle jäävad regilaulud küll lihtsasti pähe, kümnenda korra laulmise puhul ei teki enam küsimust, et mis järgmine rida on. Lisaks tekib tunne, et mul endalgi on selle lauluga midagi öelda. Ma ei tee seda nii, et võtan heliarhiivist laulu koopia ja laulan täpselt selle häälega, nagu sealt kostev memmeke, ma panen iseennast sinna sisse. Lasen laulu läbi enda, ja kui mul on memmekesele lisaks sõnu öelda, siis panen needki laulu sisse. Siis muutub laul enda omaks.

- Mitme laulu autor sa ise oled?

Ma pole kokku lugenud. Tõesti ei tea… Võib-olla poolsada. Regilaule on neist kindlasti paarkümmend. Kui teeme pojaga bändi, tema mängib kitarri ja mina laulan, siis esitame ainult tema või minu lugusid. Tund ja viisteist minutit saame kokku.

Noh, näiteks istun rollerile ja sõidan Päikesemäe tallu, mille Laudaukse Kääksutajatega juba aastate eest soetasime. Ümised, ümised vaikselt, ja siis tulevad sõnad. Need sünnivad hetkes ja võivad ka hetke kaduda, aga mõni laul jääb pikemaks ja nende sõnad ma kirjutan üles, mõni jääbki tee peale. Need ongi tee peal olemise laulud.

- Mida näen, sellest laulan?

Mitte ainult, mida näen, vaid ka see, mis tuleb südamest. Mis meelel, see keelel. Setod, kelleks ennast isapoolse suguvõsa poolt pean, võtavad oma laulud ju sõle alt. Rinnast, kuskilt südame kohalt.