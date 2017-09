«Minu näoga onu» on tõeline meestekas

«Minu näoga onu»

Kuukulgur Film, 2017

Stenaristid ja režissöörid Katrin ja Andres Maimik, osades Roman Baskin, Rain Tolk, Evelin Võigemast jt

Linastub alates 22. septembrist, kestus 110 minutit

Tegemist on karakteritega, kelle üle lust nalja heita. Raivo (Roman Baskin) tunneb, et parimad päevad on lootusetult minevikku kadunud, sõbrad ja võitluskaaslased surnud. Käes on allakäik, mida ei taha tunnistada, sõbrad hauas ja hauaveerel trombooni mängimise eest ka enam eriti ei maksta. Muusikust Raivo pojal Hugol (Rain Tolk) pole nootide peale annet ja nii rahuldab ta end muusikast kirjutades. Nagu kedagi huvitaks, mida üks keskeale lähenev toss laulu kuulates tunneb. Pole siis ime, et naine teeb talle sarved ja Hugo põgeneb maamajja oma hingehaavu lakkuma. Majauksele koputab aga Raivo, kellele tuli meelde, et tal on lõpuks üks poeg.

See isa ja poja värk pole teile mingi Turgenev, vaid täiesti loomulik Eesti lugu. Kas on poegi, kes mitte iialgi pole oma isa häbenenud? Kas on isasid, kes on oma poegades pettunud, ei suuda nendega kontakti saada? Kas on mehi, kes pole petnud ja keda pole petetud? Usun, et nagu siinkirjutajagi on selliseid probleeme pidanud lahendama nii stenaristid, Tolk kui ka Baskin.

Üks kõige lustakamaid stseene filmis «Minu näoga onu». / Kaader filmist

Duo Tolk ja Baskin veab filmi ilusti lõpuni. Lausa lust vaadata, kuidas Tolk Baskinit füüsiliselt igapidi väntsutab, kantseldab ja isegi saunas kasib. Stseen, kuidas poeg oma vana haiget määrdunud linnalumel lebavat ise jalaga tagumikku taob, võiks olla võigas, aga on hoopis koomiline, vabastav. Kogemus ning kool tähendavad aga, et Baskin mängis näitlejana selles tandemis Tolgi üksjagu üle, eriti detailides. Tolk jälle sooritas ilusa, täiesti harjumuspärase «Rain Tolgi rolli». Tema lähenemine tegelaskujule ei erinenud kuigivõrd näiteks sellest, mida nägime poeet Miku Tähni puhul Toomas Hussari filmis «Luuraja ja luuletaja». Võiks arvata, et Hugo on just Maimikute vana sõpra ja koostööpartnerit Tolki silmas pidades kirjutatud ja sobib talle kui kinnas kätte.

Tegelaste erisused markeeritakse tugevate visuaalsete tähistajatega: Raivo uljas kaptenimüts versus tahtejõuetu Hugo e-sigaret. Kui Raivo külapeol vahvalt möllab, lakub Hugo kurvalt oma Maci süleri klaveri vahelt tolmuterakesi. Muide, see film paneb küsima, kuidas on lood maksulise tootepaigutusega Eesti filmiäris. Paljudes stseenides on prominentselt ekraanil ühe suure tarbeelektroonika firma tooted, logo suur nagu täiskuu. Pärast seda, kui ühes «Salmonite» osas seisis laual puuviljavaagnatäis nätsupakke, ma midagi sellist ei mäletagi. Saati siis täismõõtmelises mängufilmis.

Isegi hädine mees unustab oma mured tsikli seljas. Vähemalt 45 sekundiks. Evelin Võigemast ja Rain Tolk filmis «Minu näoga onu». / Kaader filmist

Naispeaosalise Evelin Võigemasti ülesanne selles loos on särtsaka psühhoterapeudi Marianina nende kahe jossi vahel rivaliteeti tekitada ja pinget hoida. Ta on nagu katalüsaator, mis mõjutab keemilise protsessi ägedust, aga mitte selle kulgemise suunda. Noh, tegelikult mõjutab protsess küll teda, aga seegi on vajalik vaid Hugo loo kenaks kokkutõmbamiseks. Küll võiksid kerget nördimust tunda psühhoterapeudid. Ameerika professionaalsed klounid kordavad, et pärast seda, kui linale jõudis Stephen Kingi samanimelisel romaanil põhinev õudusfilm «See», kus kurjus kehastub just klouniks, jäävad nad tööst ilma. «Minu näoga onus» pilatakse jälle üsna läbipaistvalt psühhoteraapia veidraid võtteid.