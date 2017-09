Maailma võimsamaid baritone esineb esmakordselt Eestis

Hampson naudib ainulaadset rahvusvahelist karjääri ooperilaulja, plaadistava artisti ja n-ö laulva suursaadikuna, kes on interpreeditöö kõrval aktiivselt tegev ka teaduse, hariduse ja tehnoloogia valdkonnas.

Hiljuti sai temast Ameerika Kunstide ja Teaduste Akadeemia liige ning 2003. aastal asutatud Hampsong Foundation’i vahendusel rakendab ta vokaalmuusikat kultuuridevahelise mõistmise ja dialoogi edendamisel.

Palju kordi maailma kaunima baritonihäälega lauljaks tituleeritud Hampsoni kollektsioonis on rohkelt nii Grammy, Echo kui Edisoni auhindu, ta on salvestanud üle 150 heliplaadi.

Koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Neeme Järvi dirigeerimisel tuleb ettekandele Gustav Mahleri enda tekstidele loodud vokaaltsükkel «Rändselli laulud».

Hampson ise ütleb teose kohta, et see on paljuski kaleidoskoop kõigest sellest, mida on võimalik kuulda Mahleri hilisemates teostes. «See on tõeline meistriteos ning ma ei väsi iial avastamast selle eri tahke. Tegelikult on kogu Mahleri elu ja looming minu jaoks väga inspireerivad. Kogu tema loodud muusika oli mingis mõttes katse taasluua mitte ainult universumit, vaid väljendada muusika keeles just inimese isiklikku universumit.»

Lisaks kõlab kontserdil nooruslikult helge ja uljas Sümfoonia nr 1 D-duur.

Neeme Järvit iseloomustab bariton kui geniaalset dirigenti.

«Kohtusime esmakordselt juba 1985. aastal Edinburghi festivalil seoses Mahleri VIII sümfoonia ettekandega. Mäletan väga selgelt, milline geniaalne dirigent ta oli. Ja muide, ka tema noored ning väga musikaalsed pojad olid toona Edinburghis. Viimati esitasime koos aga Mahleri ja Zemlinsky muusikat Genfis ja New Yorgis. Naudin väga koosmusitseerimist selle väga inspireeriva ja meeletute kogemustega meistermuusikuga.

Homset kontserti tuleb salvestama Ameerika nimekas filmirežissöör Jason Starr, kes on Thomas Hampsoni, Neeme Järvi ja teiste maailma tippinterpreetidega salvestanud mitmeid Mahleri teoseid.

Ülemaailmse leviga DVD annab välja Video Artists International koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.