Tundmatu kunstnik, kelle töid teavad kõik

Eesti euromündi revers ehk tagakülg, kujundaja Lembit Lõhmus / Lembit Lõhmus

Teenekas graafik on kujundanud Eesti kontuuridega euromündid, 232 postmarki, loonud 550 eksliibrist ning väikegraafikat puu-, vase- ja terasegravüüris 31 riigi kogujatele. Tal on olnud 1987. aastast arvukalt isikunäitusi ja neist järjekorras 33. on pühapäevani kestev väljapanek «Mente et Manu» ehk ladina keeles «Mõistuse ja käega» Eesti Rahva Muuseumis (ERM). Oma rikkalikku loomingut tutvustava ülevaatega tähistab kunstnik 70. sünnipäeva. Selle verstapostini jõudmise puhul andis ta välja raamatu «Lembit Lõhmus. 70 vasegravüüri. 70 copper engravings».

Tiina Kolk käis Postimehe nimel teenekat kunstnikku õnnitlemas.

ERMi näitus ja album «Lembit Lõhmus. 70 vasegravüüri. 70 copper engravings» on suurmeistri tegemiste kaheosaline vahearuanne. Tõsi, varaseid asju raamatus pole, aga lugeja saab sealt teada, et 2014. aastal võitis Lõhmus oma vasegravüüridega esimesena Eestist rahvusvahelise väikegraafika ja eksliibriste konkursi Ostrów Wielkopolskis Poolas ja kaks korda, aastail 2000 ja 2002 valiti tema kujundatud margid maailma kümne kauneima sekka Viinis WIPA konkursil.

Tedrekukk / Lembit Lõhmus

«Olen töökas, aga mitte väga produktiivne, sest vasegravüür on küll väike, kuid võtab väga palju aega. Isegi kõige pisema töö teostamiseks läheb nädal. Praegu on mul üks 10 x 10 cm plaat töös 8. aprillist. See teos ei ole ikka veel valmis, sest igasuguseid tegemisi ja üritusi on vahele tulnud,» põhjendab Lembit Lõhmus muiates.

Lemmik(graafika)tehnikad

Kui 1980ndatel hakkas kunstnik tõsisemalt tegelema puugravüüriga, sai talle peagi selgeks, et rahvusvaheliselt on hoopis hinnatum sügavtrükk. Paraku kuuluvad tema arvates nii puu- kui ka vasegravüüri paremad päevad graafika kolikambrisse.

«Vasegravüüri hakati kasutama 15. sajandil ja selle teket seostatakse kullassepakunstiga. Tehnika õitseaeg oli 17. ja 18. sajandil, kui kõigi Euroopa kuningakodade teenistuses olnud suurepärased meistrid arendasid gravüüri täiuseni. Kõrgperioodil kasutati vasegravüüri raamatuillustratsioonis, kartograafias ja paberrahade trükkimisel, kus ta pole oma juhtpositsiooni loovutanud tänaseni. Vasegravüüri kasutatakse siiani väikegraafikas, eksliibrisekunstis ning terasegravüüri postmarkide tiražeerimisel,» räägib Lõhmus ja rõhutab, et graveerituna ilmus ka maailma esimene postmark Black Penny.

Akiko ja Ichigoro Uchida eksliibris / Lembit Lõhmus

«Puugravüür on vasegravüüriga vanusega võrreldes lausa poisike. Ksülograafia sündis Inglismaal, kui Thomas Bewik (1753–1828) hakkas vasegravüüris kasutatavate tööriistadega graveerima puidu otspinnale, saavutades puulõikega võrreldes joonise palju peenema ja nüansirikkama töötluse,» selgitab kunstnik, kelle esimene puugravüür pärineb aastast 1969, kui ta õppis Tartu Kunstikoolis.

«Enda mäletamist mööda tegin toona kolm eksliibrist kursusekaaslastele ja nendest mul on ainult üks tõmmis alles.» Ta hindab väga Arkadi Laigo, Richard Kaljo, Ernst Kollomi, Esko Lepa ja Heino Arraku puugravüüre. Mujalt maailmast sümpatiseeriva Lõhmusele Mihhail Verholantsevi, Tranquillo Marangoni, Peter Lazarovi jt tööd.

Dr. Kahro Talli eksliibris / Lembit Lõhmus

Sisearhitektuur cum laude

«Ma olen ju metsast pärit. Mustla oli ju NSVL kõige väiksem linn. Meil polnud kunstiringi, aga ma käisin iseseisvalt looduses joonistamas,» meenutab juubilar, keda on terve elu huvitanud ka ajalugu, eriti 20. sajandi ajalugu. Ajalugu ja juura olid tol ajal tugeva poliitikamaiguga. Kui vanaema ütles: «Kulla laits, ära seo ennast Vene võimuga!», ei osanudki noormees pärast keskkooli õiget eriala valida ja sattus kolmeks aastaks sõjaväkke, Musta mere äärsesse Abhaasia linnakesse Gudautasse.