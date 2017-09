EKA Narva kunstiresidentuuri uus juht on Ann Mirjam Vaikla

Ann Mirjam Vaikla on etendus- ja visuaalkunstnik, kes on teinud mitmeid rahvusvahelisi kunstiprojekte nii Eestis kui välisriikides. Ta on tegutsenud interdistsiplinaarse loomeinimesena sh stsenograafi ja disainerina Põhja-Euroopas ja -Ameerikas.

Vaikla saabus äsja New Yorgist, kus ta oli aasta praktikal Storefront for Art and Architecture galeriis Soho linnaosas. 2015. ja 2016. aastal osales ta Watermilli Keskuse rahvusvahelises suveprogrammis Long Islandil, mida juhib teatrilavastaja Robert Wilson. 2015. aastal lõpetas ta oma õpingud Norra Teatriakadeemias stsenograafia erialal.

«Tegutsenud viimased aastad peamiselt välismaal – New Yorgis, Norras ja Taanis, kuid hoidnud paralleelselt tihedat kontakti Eestiga, on andnud kogemuse opereerida rahvusvahelisel tasandil sh luua laiapõhjalise kontaktide võrgustiku, mis loob soodsad võimalused kunstilise- ja projektijuhina Narva kunstiresidentuuri vaheldusrikka programmi koostamiseks ja läbiviimiseks,» ütleb Vaikla Eesti Kunstiakadeemia uudiskirjas.

«Hariduselt stsenograaf ning nähes kujutava ning etenduskunsti aina suuremat läbipõimumist kaasaegse kunsti kontekstis pean oluliseks ära kasutada Kreenholmi hoone performatiivse arhitektuuri potensiaali ning luua programmi koostamisel olulisi kontakte erinevate kunstnike ja institutsioonidega,» nentis Vaikla.

Kunstiresidentuur asub Narva Kreenholmi territooriumil, aadressil Joala 18 asuvas historitsistlikus stiilis villas, mille kogupind on 1026m2. Loodav kunstiresidentuur ühendab endas kõiki majal olnud kunagisi ülesandeid ― see on multifunktsionaalne elu- ja loomemaja, kultuurikeskus ja haridusasutus. Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele ka praktikabaasiks.

Narva kunstiresidentuuril peaks olema oluline roll eesti kultuurielu mitmekesisemaks ja rahvusvahelisemaks muutmisel pakkudes kunstnikele võimalust elada ja töötada unikaalses keskkonnas, tuua Eestisse rahvusvaheliselt tunnustatud loomeinimesi ning muuta Narva läbi kultuuriliste tegevuste aktiivseks kultuurikeskuseks.

26. septembril esietendus Kanuti Gildi Saalis Ann Mirjam Vaikla ja Lærke Grøntvedi ühislavastus «Uncanny You», mida mängitakse Tallinnas 30. septembrini.

Lavastust tutvustatakse järgnevalt: «Me elame 21. sajandil, kus hirm ümbritseva ees moodustab suure osa inimeste igapäevaelust. Sellest inspireeritult keskendub lavastus uncanny-like ruumide ja situatsioonide loomisele. Ajal, mil meid ümbritseb Trumpi retoorika, Putini Venemaa, Euroopas jõudu koguv natsionalism ja populism, kahanev demokraatia ning kliima muutuste ümber käiv diskussioon, tundub vältimatu keskenduda ühe tegelaskuju isiklikule loole, teda ümbritsevale reaalsusele, hirmudele ja unistustele. Mis juhtub siis, kui hakkad kahtlema kõiges ümbritsevas? Kui iga element, mida oled võimeline defineerima, on muutnud järgmiseks hetkeks oma põhiolemust? Mis saab siis, kui vahetegemine tuttavliku ning võõra puhul muutub võimatuks ilma moondumise, enesekaitse, valetamise, põgenemise, peitupugemise, võitluse või isegi vaenlase hävitamiseta? Mis on sõda? Miks ajalugu ennast kordab?

Ühel päikesepaistelisel kevadpäeval 2017. aastal võis lugeda ajalehest inimkonna ajaloo jooksul õhitud suurimast konventsionaalsest lõhkekehast – The Mother of All Bombs. Lavastuses «Uncanny You» muutub tegelaskuju Mother Bomb meediatormi epitsentriks. See vahejuhtum paneb pealtvaatajad higistama justkui nad ise seisaksid kõrbes põletava päikse all. Avalik tähelepanu ning imetlus viib Mother Bombi kokku Üksildase Ränduriga – koos alustavad nad teekonda alla pimedasse orgu.»