Tšehhovi «Kajakast» saab Ugalas «Krdi loll lind»

Külalisena teeb lavastuses kaasa Eesti Draamateatri näitlejanna Merle Palmiste, kes mängis 1990. aastal Ugala teatris Elmo Nüganeni lavastatud «Kajakas» noorukest näitlejat Niina Zaretšnajat, olles ise alles lavakunstikooli tudeng. Nüüd, 27 aastat hiljem saab Palmiste tšehhoviaana Ugala teatris omapärase jätku lavastuses «Krdi loll lind». Kui seekordses lavaloos kehastab Niinat Klaudia Tiitsmaa, siis Palmiste kanda on primadonna Arkadina ehk Posneri versioonis Emma roll.

Merle Palmiste tunnistab, et ta ei oska sõnastada, mis on tšehhovlik. «Küll aga tean ma kindlalt öelda, mis tšehhovlik ei ole — see, kui sa istud saalis ja sul on igav! Sama käib ka Posneri «Krdi loll lind» teksti kohta — see on kõike muud kui igav. Nii laval mängides kui ka loodetavasti saalist vaadates ja selles kõiges on tõepoolest peidus ka päris tugev annus Antonit.»

Näidendi autor Posner on öelnud, et kasutas Tšehhovi legendaarset näidendit platvormina, kirjutades seda, mida ta ise näha tahtis, ja uuris tegelasi, kes teda kõige enam huvitasid. «Vabanesin kõigest, mis tundus olevat teisest ajast või kohast. Kirjutasin ainult neist asjust, millega tundsin tugevat isiklikku sidet.» Ta kinnitab, et lugu iseenesest on suurelt jaolt sama mis «Kajakas». «Tegelased on enam-vähem «Kajaka» seitse põhitegelast. Teemad on suuresti samad, mis Tšehhovil: armastus, kaotus, kunst ja inimeseks olemise igapäevane võitlus,» selgitab ta.

Autori jaoks on Tšehhovi lood ajatud, sest jutustavad meie väikeste elude kohta suuri lugusid. «Tema maastik on meile kõigile tuttav. See on pungil igapäevastest dilemmadest ja kriisidest. Mis siis, kui inimene, keda armastame, ei hakka meid kunagi niimoodi armastama, nagu oleks vaja? Mis siis, kui meie perekond ajab meid hulluks? Mis siis, kui meie töö ei väljendagi meie hinge sisemist olemist? Mis siis, kui me ei saagi seda, mis võiks meid tõeliselt õnnelikuks teha? Ta küsib niisuguseid küsimusi. Ja ma arvan, et kõik suudavad nendega ühel või teisel moel samastuda,» tõdeb Posner.

Näidendi on tõlkinud Erkki Sivonen. Mängivad Martin Mill, Klaudia Tiitsmaa, Merle Palmiste, Janek Vadi, Andres Tabun, Laura Kalle ja Ringo Ramul. Lavastuse kunstnik on Liisa Soolepp, muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois, valguskunstnik Mari-Riin Villemsoo ning liikumisjuht Raido Mägi.

Lavastust «Krdi loll lind» näeb sügisel vaid Viljandis Ugala teatris.