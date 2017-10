«Ulmekirjastamise peamised trendid maailmas on muret tekitavad»

Eva Luts: Millalgi 1999. aastal tekkis mitmeid kirjastusi, mis proovisid ulmet avaldada, sest avastasid, et eesti keeles puudub palju olulisi teoseid. Siis aga tekkis mõõn, umbes aastail 2005–2006 – keeleruumi piiratus andis tunda ja kirjastajad katsetasid ka teisi žanre. Tol ajal oli tunne ulmekirjandust välja andes mõnevõrra ebakindlam kui näiteks seiklus- või ajalooraamatuid kirjastades. Sellele mõõnaperioodile aga järgnes uus tõus, eriti fantaasiakirjanduses.

Vastus teisele küsimusele: pigem aitas see kasvatada üldist lugemishuvi. Võib-olla kasvas huvi fantaasiakirjanduse vastu. Isiklikult tunnen üht, kes huvitus fantaasiakirjandusest Terry Pratchetti tõttu, see huvi laienes ja nüüd on ta suur ulmefänn. Ulmefilmide menu, arvan, lugemisharjumust ei tekita, pigem suurendab soovi uusi filme vaadata.

Raul Sulbi: On tõsi, et kõige laiemas mõttes ulmeks liigituvad kassafilmid on viimasel paaril aastakümnel ulme täielikult nišist peavoolutooteks muutnud, paraku lugemisharjumust filme vaadates ja plaksumaisi järades ei teki, see tekib ikka raamatutega kokku puutudes, mistõttu Harry Potteri fenomen on siin vast olulisemat rolli täitnud, kuna tõi terve põlvkonna lapsi kindlalt raamatuid lugema. Et see praegu väljendub pigem kõiksugu noorteulmekate buumis, on veidi paratamatu ja vast mitte üdini halb, kuna need lugejad saavad ju järjest täiskasvanuks ning hakkavad täiskasvanuile mõeldud ulmetekste avastama.

Millised on teie hinnangul olnud viimaste aegade põhilised trendid ulmekirjanduse turul? Kas nende taga on olnud eelkõige uued geniaalsed teosed, rahvusvaheliste suurkirjastuste edukad turunduskampaaniad või midagi kolmandat?

Raul Sulbi: Peamised trendid maailmas on ikka sügavalt muret tekitavad. Suurte kirjastuskontsernide ülesostmiste ja koondumistega hiiglaslike meediakonglomeraatide kirjastusosakondadeks väheneb süstemaatiliselt väljaantavate nimetuste hulk: kuigi menuautorite raamatute tiraažid üha kasvavad, väheneb samavõrra vähemedukate autorite teoste avaldamine ja kogu see kultuuripilt muutub üha üheülbalisemaks.

Omakirjastuslik tegevus, kasvõi Amazoni platvormil, pakub sellele mingit balanssi, aga selle puhul on teistpidi tegu väga ohtliku nähtusega: kogu see omakirjastuslik tekstiorgia tähendab ju seda, et raamatud ilmuvad ilma toimetusliku sõelata, ilma professionaalse kvaliteedimärgita, pole enam seda oma töö eest palka saavat inimest, kes ütleks, et ei, seda me ei avalda, see on grafomaania. Igaüks, kellel raha on ja kes mingi kaanekujunduse teha mõistab, saab välja anda mida iganes.

Siim Veskimees: Inimeste võime teksti süveneda käib ilmselt alla – inimkond on teel jagunemaks morlokiteks ja eloideks – nendeks, kes tsivilisatsiooni üleval peavad, ja kellele moblaekraanitäie teksti läbilugemine on vaimsete võimete piir. Kergesti tarbitav visuaalne meedia (filmid, mängud jne) muudab ilmselt lähiajal ka suhtumist kirjandusse – edukas ulmeteos on see, mille järgi tehakse film või mida kasutatakse mängumaailma loomisel. Ja hea, kui niipidi, siis ei ole kõnealused filmid-mängud täiesti ajuvabad...

Kas või kuivõrd kajastab Fantaasia kataloog teie isiklikku kirjandusmaitset?