Ann Mirjam Vaikla on mõjutatud Robert Wilsonist

Ann Mirjam Vaikla ütleb, et pärast Eesti Kunstiakadeemiat läks ta Norra Teatriakadeemiasse stenograafiat õppima, sest tegemist on väga eksperimentaalse rahvusvahelise kooliga. «Meist moodustati grupid ja nii hakkasime proovima lavastamist ja performance’i tegemist. Mina lähenen lavastamisele peamiselt visuaali ja rütmi kaudu, aga loomulikult saab lavastada igatepidi. Üks kunstivorm ei ole kõrgem kui teine, tuleb ise see roll võtta ja kool aitab edasi,» ütleb Vaikla enne esietendust Kanuti Gildi punases toas antud intervjuus.

-Kanutis etendunud «Uncanny You» puhul olete lavastajana ära märgitud.

«Uncanny You» on meie jaoks üks suur eksperiment. Kõik kunstnikud töötavad võrdselt – lavastaja olen mina koos Lærke Grøntvediga, see on meie visioon, oleme ise kirjutanud tekstid, töötanud dramaturgiaga, on veel näitleja Per Magnus Barlaug, videokunstnik Ingel Vaikla, valguskujundaja Revo Koplus, kostüümikunstnik Ditte Trudslev Jensen ning muusik ja helilooja Kenn-Eerik Kannike. Me kuulame oma meeskonna liikmeid. On ülioluline, mida nemad arvavad. Nimetaksin seda «flat structure»-töömeetodiks, kus hierarhia selle traditsioonilisel kujul puudub.

Ma ei saa Wilsonit mainimata jätta, kuna ta on üks minu suuremaid mõjutajaid. Tema kaudu ma õppisin, kuidas on võimalik lavastada nii, et sa ei ole lavastaja.

-Kui on eksperiment, siis kus siin see riskimoment on?

Mulle meeldib risk väga. Üks eksperimendi tulemuse hindamise võimalus võib olla see, kuidas publik meid vastu võtab. Mind ei kõiguta ainult eesti publiku hinnang. Veebruaris lähme nimetatud lavastusega Lærke kodumaale Taani, Odense linna. Inimestel võib erinevates kohtades olla erinev lähenemine, kõik võib olla suhteline. Väljakutseks on koostöö õnnestumine või ebaõnnestumine. Siiani on olnud töö põnev, ei ole pidanud tegelema mingi jama ja konfliktidega, saab tegeleda loomeprotsessiga ja eriarvamused on loomeprotsessi sees.

-Miks oli teile tähtis kavalehel ära mainida, et tulete just New Yorgist ja olete töötanud koos Robert Wilsoniga?

Viimasel ajal on palju küsitud, kust ma tulen. Erinevaid mõjutajaid ja kohti, kus olen õppinud ja elanud, on olnud mitmeid – seega on keeruline välja tuua vaid ühte konkreetset. Pärast kooli on nii palju toimunud ja juhtunud, ma võtsin oma viimase kogemuse ja ütlesin seda. Ma ei saa Wilsonit mainimata jätta, kuna ta on üks minu suuremaid mõjutajaid. Tema kaudu õppisin, kuidas on võimalik lavastada nii, et sa ei ole lavastaja. Olen olnud Wilsoni assistent ja viibinud ka Long Islandil Watermilli keskuses, mida Wilson juhib.

-Kas teile on tähtis, et inimesed tuleksid vaatama teie etendust New Yorgi ja Robert Wilsoni kontekstis? Põhimõtteliselt piirdub meie teadmine Wilsoni kohta «Aadama passiooni» nägemisega.

«Aadama passioonist» rääkides tundus mulle, et eesti inimesed ei suhestunud otseselt Robert Wilsoniga, kõik keerles peamiselt ümber Pärdi. Vaatajad seadsid suure küsimärgi alla muusika illustreerimise liikumise ja kujunditega. Vähemalt jäi minu jaoks kõlama selline kriitika, kus keegi ei tahtnud otseselt näha kahe kunstniku vahelise koostöö võimalikkust. Siiski ei tähtsustaks ma üle Wilsoni rolli täna esietenduva lavastuse juures.