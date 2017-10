Tosin põhjust kinno minna

«Igitee» / Andres Teiss

Eesti-Soome-Rootsi ühistööna valminud suurfilm «Igitee» jutustab ühest ajaloo hämarusse suikunud peatükist – Soome ameeriklaste saatusest Nõukogude režiimi all. 1930. aastate suure depressiooni aegu kutsub Stalin kogu maailma töölisi üles ehitama uut sotsialistlikku ühiskonda, mis põhineks õiglusel, võrdsusel ja vabadusel. Kutsele vastab üle 10 000 Skandinaavia päritolu ameeriklase. Nende hulka satub ka pereisa Jussi Ketola (Tommi Korpela). Kapitalismis pettununa on Jussi Ameerikast töölt tagasi kodumaale Soome naasnud ajal, mil riigis tõstab pead paremäärmuslik liikumine. Ühel saatuslikul suveööl tullakse Jussile tema tallu järele, et ta metsas hukata. Haavatuna õnnestub tal jälitajate käest põgeneda ja ületada Nõukogude Liidu piir. Venemaal suunab NKVD ta salakuulajana ameerikaste asutatud sotsialistlike tööliste paradiisi kujutavasse ideaalkolhoosi «Hopea». Ainus võimalus ellujäämiseks on kohaneda sealsete oludega, alluda kommunistlikule ajupesule ning mitte murduda salapärase NKVD kõrge ohvitseri (Lembit Ulfsak) surve all. Reaalsetel sündmustel põhinev «Igitee» on filmitud ja monteeritud Eestis.

AJ Annila (1977) on auhinnatud soome režissöör, kes on kõige enam tuntud oma eelarvamusteta teemavaliku poolest. Tema esimene täispikk mängufilm «Jade Warrior» (2006) oli esimene film, mis jõudis Hiina kinolevisse. Tema teine mängufilm «Sauna» (2008) on psühholoogiline õudusfilm, mis on pälvinud auhindu rahvusvahelistel filmifestivalidel.

«Mehetapja/Süütu/Vari»

Draama, esilinastus novembris PÖFFil, kestus 141 minutit

Režissöör Sulev Keedus, stsenaristid Sulev Keedus ja Madis Kõiv, peaosas Rea Lest. Tootjad: F-Seitse, Era Film (Leedu)

Rea Lest filmis «Mehetapja/Süütu/Vari» / Kaader filmist

«Mehetapja» on motiiv rahvaluulest, teema, mida tuntakse Skandinaavia pärimustekstides, ka meie samanimelises regilaulus. Tegevus toimub pulmapäeva varahommikust järgmise päeva varahommikuni. Sündmusi juhib force majeure, vääramatu ja ettenägematu jõud – kombed ja rituaalid, mis rohkem kui sada aastat tagasi veel toimisid. Peategelane on Maara – noor pruut, kes viiakse uude peresse.

«Süütu» tegevus toimub 1949. aasta kevadel. Peategelaseks Ingerimaalt Eestisse küüditatud noor Elina. Edasiküüditamise hirmus registreeritakse fiktiivne abielu eestlase Heinoga. Noored hakkavad elama Heino onu korteri verandal, kummalgi eraldi nurk ja magamisase. «Organid» saavad vihje abielu fiktiivsusest. Heino ja Elina kutsutakse ülekuulamisele. Aluseks tõestisündinud lugu.

«Vari» liigub nüüdisajas, päriselu ja fantaasia piirialadel. Peategelane Luna Lee on otsustanud kodust põgeneda. Kas kusagil on veel midagi peale tühjuse? Juhuse tahtel satub tüdruk töötu näitleja ja tema naise karilejooksnud suhte tunnistajaks. Vastukaaluks pakub Püha Peetruse koguduse pastor Teofilos Luna Leele kokkulepet Jumalaga. Ometi jääb ka Teofilos päästjana abituks.

Sulev Keedus, režissöör, operaator ja stsenarist on teinud viis mängufilmi («Ainus pühapäev», «Georgica», «Somnambuul», «Kirjad Inglile», «Mehetapja/Süütu/Vari») ja üle 10. dokumentaalfilmi («In Paradisum», «Varesesaare venelased», «Jonathan Austraaliast» jt). Tema looming on osalenud paljudel rahvusvahelistel filmifestivalidel ja saanud mitmesuguseid preemiaid: kultuurkapitali aastapreemia, Eesti riiklik kultuuripreemia, filmiajakirjanike ühingu auhind jne.