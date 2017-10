Vikerkaar loeb. Üksikisiku valikud ja võimalused allakäigu ajastul

Uue sõja saabudes saab peategelane lohutust pealtnäha kärbunud ja haleda vürst Sunmyra õilsat surma jälgides; ta leiab Sunmyra nülitud pea koonduslaagrit meenutavalt Köppelsbleeki välult ning järeldab tema näol naeratust tajudes, et vürst ei ole andnud voli üldisele hirmutundele, mis Metsaülema ajastut iseloomustab. Siis tõotab peategelane: «Ja nii nagu kutsub enda järgima üllas eeskuju, nii tõotasin ma tolle pea ees endale, et edaspidi ma pigem hukkun üksi nagu teised vabad inimesed, kui võidutsen koos sulastega.»

Allakäigu ajastul ei pruugi ühelgi üksikinimesel olla suutlikkust üldisele ajaloo kulgemisele vastu hakata, küll aga on võimalik jääda orkaani keskel inimeseks ja mitte lasta ennast kaasa haarata hirmust. Kuidas selles valguses tõlgendada Jüngeri tegutsemist Kolmanda Reichi ajastul, kus ta peale türanniat hukka mõistva «Marmorkaljude» kirjutamise osales kaptenina Pariisi okupeerimisel, on muidugi lugeja enda otsustada.

Aga «Marmorkaljude» müütiline toon viitab siiski, et Jünger ei kirjutanud üksnes ühiskondlikku allegooriat, vaid midagi üldistusjõulisemat. Romaanis esitab Jünger nägemuse allakäigust, mis ei ole omane mitte ainult saksa ühiskonnale 1930. aastatel, vaid inimkonnale üldiselt, üldise seaduspärana, nii nagu lillede närtsimine nende eluea lõpul või lehtede langemine puudelt sügise saabudes. See allakäik ei ole põhjustatud tehnoloogiast, kapitalismist või moodsast tsivilisatsioonist, vaid paratamatust moraalsest segadusest, mis kaasneb muutustega, traditsioonide unustamise ja korratuse tajumisega enda ümber.

Juba enne Metsaülema saabumist on ühiskonnast kadunud mõõdutunne, väikesed tülid paisuvad tapatalguteks, andamikogumised eskaleeruvad talupoegade mässuks, surnuid mattes ei suudeta järgida rituaale ja ülevad luuleread degenereeruvad madalaks jauramiseks ja juubeldamiseks. Inimesed otsivad väljapääsu korratusest kas mingist minevikulisest kuldajast või siis revolutsioonilises utoopiast, see aga ainult võimendab allakäiku, sest et elatakse «kas kadunud aegades või kaugetes utoopiates, samal ajal kui hetk kaob käest».

Sellises olukorras mõjub Metsaülem kui «häirimatu vaikus tsükloni keskel», pakkudes ühe käega uut korda, mis võiks segaduse ajastu viimaks lõpetada, ning õhutades teise käega veel rohkem üldist hirmu, mis iha korra vastu ainult suurendab.

Jüngeri kirjeldus totalitarismi võlust segaduste ajastul on veenev, küsimus on vaid selles, kas see allakäiguspiraal on nii paratamatu, justkui loodusseadusena inimloomusesse sisse kirjutatud, nagu «Marmorkaljude» botanist seda kirjeldab. Kas ainukene alternatiiv resigneerumisel, languse ja sõja ja suremise vaatlemisele esteedist loodusteadlasena, on «unistada võimust ja ülemvõimust» ning paratamatult muutuda osaks probleemist?

Siseemigratsioon, nii nagu Jünger seda 1930. aastatel praktiseeris, võib tunduda õilsa ja suveräänse valikuna aristokraadile, kes tajub ohtu muutuda kurjuse vastu võideldes kurja enese sarnaseks. Aga kui allakäigu põhjusi näha inimloomuses eneses, mitte ajastus, ühiskonnas või muus «asjaolude kokkulangemises», siis pole ime, et ka ajaloo kulgu hakatakse nägema samaväärselt apokalüptilistes toonides: «Inimeste elukorraldus sarnaneb ses mõttes kosmosega, et aeg-ajalt tuleb talle tuli otsa panna, et ta uuesti sünniks». Mitte kõik ei taha olla sirgeselgsed kangelased tulelõõmaga lõppevas tragöödias.

Ernst Jünger «Marmorkaljudel» / Raamat

Ernst Jünger

«Marmorkaljudel»

Tõlkinud Katrin Kaugver

Loomingu Raamatukogu 2017

104 lk