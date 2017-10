Avatakse Konrad Mägi suurnäitus Roomas

Maalid tutvustavad välisvaatajale kõiki Mägi olulisemaid loominguperioode aastatest 1908 kuni 1925, näidates Mägit ennekõike maalijana, kes tajus loodust metafüüsilise ning sakraalse ruumina. Näitusega kaasnevad itaalia- ja ingliskeelne kataloog, eesti, itaalia ja inglise keeles ilmunud Konrad Mägi elulugu ning värviraamat lastele. Eksponeeritavad teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest ning erakollektsioonidest.

Konrad Mägi (1878–1925) on Eesti publikule hästi teada kunstnik, kuid Euroopa kunstiajalukku pole teda veel kirjutatud. Erinevatel põhjustel oli aastakümneid võimatu näidata Mägi teoseid Euroopa vaatajatele ning seetõttu on käesolev näitus alles esimene võimalus täita kirjeldatud tühik. Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea on üks olulisemaid Rooma muuseume, mis on keskendunud 20. sajandi modernismile. Lisaks püsiekspositsioonile toimuvad seal pidevalt ka vahetuvad näitused. Konrad Mägi teoste eksponeerimine on nende jaoks esimene kord Eesti kunsti näidata. Mägi näitus on kahel korrusel mitmes ruumis, tutvustades vaatajatele kõiki tema olulisemaid loomeperioode Norrast (1908–1910), Saaremaalt (1913–1914), Pühajärvelt (1918–1920), Itaaliast (1921–1922) ja mujalt. Lisaks on ära toodud mõned Mägi visandid ning Eduard Wiiralti portreeskulptuur autorist.

Konrad Mägi eripära Euroopa kunstiajaloos püüab Roomas toimuv näitus tõlgendada läbi Mägi looduskäsitluse. Tema värvijõulised maalid ei näe loodust dekoratiivse objektina, vaid müstilise paigana, kus on võimalik kogeda paralleelreaalsuse olemasolu. Erinevatest religioossetest ja esoteerilistest õpetustest huvitunud Mägi jaoks oli loodus olulisimaks templiks, kus ta tajus midagi, millest ei olnud võimalik rääkida − oli vaid võimalik maalida.

Esimeste loomeperioodide elujaatav ning looduse salapäradesse tungiv hoiak asendus erinevate haiguste süvenedes apokalüptiliste ning dramaatiliste meeleoludega. Lühiajalist leevendust pakkus Itaalia reis, mille järel sündis romantiline maalisari. Säärase loodustajuga maalijaid, kes oleks oma kogemuse peegeldamiseks kasutanud sedavõrd eripärast paletti, on 20. sajandi alguse Euroopa kunstist teada väheseid. Kuigi Mägi oli kursis kõigi moodsate kunstivooludega, ei kujunenud temast ühegi voolu järgijat, vaid ta sünteesis erinevaid kogemusi, sh oma elukogemust ja lapsepõlve Eestis. See muutis Konrad Mägi eurooplaseks Eesti kunstis ja eestlaseks Euroopa kunstis.

Näitus toimub osana Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100. juubeli pidustuste rahvusvahelisest programmist, mille jooksul toimub enam kui 150 sündmust üle maailma.