Aja auk. Ihamasin

Laulja elab salvestamise ajal Montreux Palace’i hotellis, mis on tohutu, melanhoolne ja tühi. Bryan Ferry, tema mänedžer ja «meediakonsultant» on selles ainukesed külalised. Ferry toast 2. korrusel avaneb vaade Genfi järvele, lumistele mägedele ja Montreux’le, mis on talvel nagu tondilinn. Talle selline elegantne pimedus kuidagi sobib.

Ferry räägib tol ajal veidi närviliselt, sestap on uuel plaadil ka palju tõlgitsusi (Isaac Hayes, Lou Reed, Al Green). «Arvati, et ma tahan kommertsedu. Edus pole midagi halba, aga on lugusid, mida ma ei suuda kirjutada, kuid tahan esitada.» Ferry lisab, et USAs pole õnnestunud läbi lüüa, kuna ta laulab väga emotsionaalselt, USAs seda aga ei armastata. Taheti, et Ferry salvestaks uue plaadi USAs, aga tema ei tahtnud. Ferry mainib, et kaotas viimase USA tuuriga varanduse, sest tema sealne plaadifirma Atlantic ei leidnud tema eelmiselt plaadilt «In Your Mind» sobivat singlit.

Ferry laenab lugusid, aga teemadena ka filme ja muud popkultuuri. Plaadi pealkiri on võetud Marcel Duchampi maalilt, millelt leiame paljaks võetud pruudi ja poissmehed tema ümber. Kunstikoolis käinud laulja muidugi teab, et teos näitab meeste ja naiste suhteid, isegi kui pruut on selle juures mehaaniline, peaaegu putukalik grupp monokroomseid geomeetrilisi vorme. Ihamasin. Aga ihamasin töötab ainult siis, kui see vahel ka katki läheb.

Kuidas ta oma imagoga rahul on? Mees ajakirja Vogue kaanelt?

«Aga mina ei loonud seda,» ütleb Ferry. «Ma lõin ainult mõned elemendid sellest.» Ferry arvab, et kui ta oleks läinud lavale ajamata habemega, oleks ehk sedagi popiks peetud. Ta tahtis Londonist minema, sest iga tema sammu jälgiti, ja elas ta ka tükk aega USAs. «Ma olen ammu täheldanud, et ma ei meeldi inimestele, aga alles hiljuti märkasin, et mind lausa vihatakse. See pole meeldiv olukord, ent ma saan hakkama. Kui ma ei meeldi inimestele, siis mingu nad persse. Ma ei vaja neid. Ma olen piisavalt andekas, et nendeta hakkama saada.»

Bryan Ferry märgib, et ta on sama hea kui kõik teised kaasaegsed muusikud, enamasti isegi parem. Ta on iseenda suurim kriitik.

Plaadilt ilmub enne singel «Sign Of The Times» ja Ferry pole rahul, kuidas sellel läheb. «Ma olin kohutavalt kurb, et singlil paremini ei läinud. Võib-olla ma olin liiga kaua ära?» otsib ta hiljem, küll mitte enam Šveitsis, põhjuseid. Tal on hambus ka singliarvustus Melody Makeris, mille kohaselt mehel, kes maksab 395 naela hotelliöö eest, polevat inimkonnale midagi öelda. «No mis kuradi 395 naela?» hüüatab Ferry. «Katsuge ise kolm kuud kuskil hotellis elada ja teha paremat plaati kui eelmised!»