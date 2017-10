«Venemaa on suur ja tal on raske muutuda»

Millised mälestused on teil Hruštšovi ajast?

Seda aega tegelikult oodati, sest need, kes olid elanud Stalini ajal, teadsid, mida tähendab elada kogu aeg hirmus. Näha, et täna käidi järel sinu naabril, ning mõista, et homme võidakse järele tulla sulle endale. Stalini ajal seisid sageli trepikoja ees mustad autod, mida kutsuti ka Mustadeks Marusjadeks, mis viisid inimese endaga kaasa. Sageli igaveseks. Inimesed ei saanud selle kohta midagi öelda. Ka anekdoote ei tohtinud rääkida. Mina elasin maal väikeses külakeses, kus veel räägiti anekdoote, kuid linnas oli see võimatu.

Paljud arvavad läänes tänapäeval, et Venemaal pole kõigi nende aastakümnete jooksul midagi muutunud, et Venemaa polegi muutuseks võimeline. Õnneks pole see tõsi. Mina räägin tänapäeval avalikult kõike, mida soovin. Hruštšovi ajal oleks mind selles eest kinni pandud ning Stalini ajal maha lastud.

Aga kuidas on praegu?

Praegu on palju parem. Tooksin selle väite illustreerimiseks kujundliku näite vangikongist, kus kehtisid pikka aega väga ranged reeglid, kõik kinnipeetud istusid puurides. Siis läks elu natuke paremaks – tohtis juba kongiakent lahti teha, kinnipeetud võisid vangla territooriumil ringi jalutada. Seejärel tohtis juba sugulastele kirju saata ning mingil hetkel võisid nood ka külastama tulla. Venemaa kujutab oma kodanike jaoks siiani seda vangilaagrit – ainult selle vahega, et nüüd on uksed lahti: tahad, lahku – tahad, jää.

Ma tõesti usun, et see riigikord, mis praegu Venemaal eksisteerib, vahetub üsna peagi ning selle asemele tuleb midagi uut, perestroika sarnast. Ja siis teeb Venemaa järgmise sammu. Venemaa on sinnapoole teel, kuid see riik on suur ja tal on raske muutuda.

Varem räägiti Venemaal ikka, et «Ma ei taha vabadust, ma tahan vorsti!». Kuid nüüd on hakatud üha enam aru saama, et vabadus ja vorst on kuidagi omavahel seotud; et seal, kus pole vabadust, kipub muuhulgas kaduma ka vorst.

Seoses teie romaaniga «Sõdur Ivan Tšonkini elu ja ebatavalised seiklused» on palju räägitud selle riikliku süsteemi olemuslikust absurdist. Kuidas on sellega tänapäeval?

Nüüd on Venemaal vabadus, kuid absurdi jagub sellest hoolimata igale poole. Varem oli meil riiklik ideoloogia – kommunism –, mille järgi olime kõik ateistid. Ja selle asemel, et öelda «Ma olen aus inimene!», öeldi «Ma olen kommunist!». Nüüd on meil usuvabadus ning kõik inimesed alates riigijuhtidest, kes on suures osas ühtlasi endise kommunistliku aja riigijuhid, on õigeusklikud. Astudes kommunistlikusse parteisse, tõotasid nad pühalikult võidelda kogu elu religiooni vastu, ent nüüd käivad nad, küünlad käes, kiriku vahet. Minu meelest on see absurdne.

Kas te tundsite sõdur Ivan Tšonkinit isiklikult?

Jah, muidugi! (Naerab.) Ent päriselt siiski mitte! Kui hakkasin seda lugu kirjutama, polnud mul silme ees ühtegi konkreetset isikut ja see tegi kirjutamise raskeks. Ent siis tuli mulle meelde üks sõdur, keda ma kohtasin Poolas lennunduskoolis aega teenides. Millalgi sõitis seal üks hobune, vedades järel pealtnäha tühja kaarikut, kuid lähemalt vaadates oli siiski näha, et seal kaariku põhjas on üks inimene. Hiljem, kui ma seda sõdurit uuesti nägin, küsisin sõbra käest, kes see on. Ja ta vastas: «Kuidas sa ei tea, see on ju Tšonkin.» Ma ei tundnud teda isiklikult, aga tema kuju jäi mulle silme ette ning romaani kirjutades kasutasin selle ära. Kõik romaanis aset leidvad sündmused on muidugi puhas väljamõeldis.