Juurikas. Juba ootan järgmist pühapäeva

Kaitseväe juhataja Riho Terras: «Olen näosaate fänn. Lahedat meelelahutust ei tule televiisorist just sageli. Mõned huumorisaated ei kannata kriitikat. Näosaates on hea tuju alati garanteeritud. Elan kaasa ja hoian pöialt kõigile osavõtjatele. Tundub, et sel hooajal on koosseis eriti tugev. Suurimaid elamusi pakkusid esimeses saates Elina ja Valter.»

Meresõitja Lauri Kurvits: «Igati tasemel oli Tom Jones. Taadil on vanust omajagu, aga võhma vanameistril jätkub. Milline hääl ja lavasarm! Marju Länik oleks võinud natuke paremini laulda, aga üldmulje oli hea. Maarja-Liis Ilus on meganunnu. Tõeline üllatus oli Kurt Cobaini ülesastumine, ma ausalt öeldes ei teadnud, et ta veel muusikaga tegeleb.»

Kirjanik Tiit Aleksejev: «Andres Dvinjaninovile hoian pöialt, Dvin on mu vana malevakaaslane Eesti Õpilasmaleva päevilt.»

Majandusmees Andres Männart: «Näosaade läheb aasta-aastalt paremaks, arenevad isegi kohtunikud ja saatejuht. Lihtsalt hämmastav, kui palju on meil andekaid lauljaid, kellest pole midagi kuulnud. Valteri etteaste lõi pahviks, see oli võimas.»

Poliitik Eerik-Niiles Kross: «Mind üllatas, et Elina nii raske laulu valis, aga ta sai ilusti hakkama. Ta tundis ennast selles grimmis silmanähtavalt kehvasti ja siis noriti ka veel. Tanja Mihhailova norib alati kõigi kallal, ise ta midagi teha ei oska, ainult kritiseerib.»

Advokaat Kaido Pihlakas: «Mina annan hääle Joosepile, samas mind üllatas Raivo E. Tamm. Raivo on kohutavalt kõhnaks jäänud suure sporditegemisega ja näeb välja nagu Daniel Viinalass. Elina Born ja Hele Kõre oskavad laulda, see on ammu teada. Kusjuures Hele Kõre tehti püssiks, kui nii võib öelda. Viimati tõmmati Saara Kadakuga selline kõrs.»

Kirurg Tiit Meren: «Elina näeb ilma meigita suurepärane välja. Hanna on tõeline leid, tal on imeilus hääl. Lootsin väga, et võidab. Hanna võiks hakata lauljana töötama ja kontserte andma, oh, küll tal oleks lööki muusikasõprade juures.»

Maailmarändur Tiit Pruuli: «Inimesed on ikka väga andekad ja just sellepärast ma seda saadet vaatangi! Minu lemmikud on Valter ja Hanna! Marta on väga hea näitleja, samas usun, et lauljana on Martal veel arenguruumi! Mõnus saade!»

Praost Jaan Tammsaar: «Arvan sama, näosaade on jumalik! Minu lemmikud olid Hanna ja Bert. Positiivselt üllatas Daniel Levi, Danieli esitus oli väga lõbus. Lustisin tema numbrit vaadates täiega.»

Kirikuõpetaja Urmas Karileet: «Valter Soosalu ja Hanna Martinson on superhead, neil on häält ja mõlemad ka väga hea välimusega ning väga meeldivad... Igal aastal peab üks natuke tola olema, seekord siis Andres Dvinjaninov, keda tunnen õpilasmalevast ja ansamblist Justament.»

Vabamüürlaste kõneisik Paul Himma: «Andres Dvinjaninov jõudis originaalse lahenduseni, Maarja-Liisi ilusat häält järele teha oleks ikka raske vist olnud. Nüüd aga selline lõbus etteaste. Tubli oli ka Elina Born – Kurt Cobainiga üpris sarnaseks grimeeritud. Aga meeldivad ikka rohkem need, kes mõnd kena laulu usutavalt laulavad, nagu seda tegid Valter Soosalu – Tom Jones «Delilah» ja Hanna Martinson – Jennifer Rush «The Power Of Love». Heli Lääts ja Marju Länik seekord eriti ei meeldinud, Jami «See viis» oli lihtsalt igav, nagu ilmselt originaalgi – aga Daniel tegi hästi.

See on ikka nii super saade! Kõik on väga tublid! Juba ootan järgmist pühapäeva.»

Vabamüürlaste suurmeister Anti Oidsalu: «Armusin Valterisse.»

Teadlane Kristjan Zobel: «Miks te arvate, et ma vabamüürlane olen? Kust selline info pärineb? Kas te ise olete vabamüürlane? Kui ei, siis pole meil millestki rääkida!»

Ärimees Toomas Sildmäe: «Muljed näosaatest on suurepärased. Jennifer Rushi järele laulja oli ääretult hea. Eks kõik olid vaeva näinud ja oma lapsehäält on Dvinjaninov ennegi teinud ansamblis Justament.»

Kiriku Varahalduse juhataja Mati Maanas: «Fantast Marta, armusin hetkega. Kiriku Varahaldust, mida ma siinkohal esindan, ei puuduta telekavaatamise ajal tekkinud tundmused muidugi mitte kuidagi.»

Ärimees, Kaitseliidu meredivisjoni juht Toomas Peek: «Valter oli väga hea, kohe näha, et poisil on professionaalne häälekool all. Valter tegi superesituse, no oli ikka hea kuulata. Samuti meeldib Märt Avandi välimus, väga ilus ülikond on Märdil seljas ja pintsak istub kah hästi, tõesti ilus vaadata.»

Tartu observatooriumi vanemteadur Peeter Tenjes: «Ma loodan, et looži seinte vahel aetud jutud ei jõua ajakirjandusse, nagu see paaril korral äärmiselt kahetsusväärsel moel on juhtunud. Nagunii kolleegid töö juures juba naeravad minu üle ja hüüavad «mübavaarlaseks». Ma ausalt öeldes ei vaja liigset tähelepanu.»