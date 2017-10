Mihkel Poll – pool aastat omas mahlas küpsenud

Edukas võistluspianist

Poll on võitnud mitu mainekat rahvusvahelist konkurssi. Neil osalemist ja oma võimete näitamist peab ta noore interpreedi jaoks väga oluliseks. Juba konkursiks valmistumine arendab tublisti ja viib väga pika maa edasi. Kuigi paarkümmend aastat tagasi olevat konkurssidel olnud teine tähendus.

«Konkursse on väga palju juurde tulnud, laureaate pärjatakse pea iga nädal. Seetõttu jäävad võitjad tihti märkamata ning tähelend jääb loodetust lühemaks. On kahtlemata konkursse, millel saavutatud edu garanteerib vähemalt mingiks ajaks suure rahvusvahelise tähelepanu, näiteks Chopini-nimeline konkurss Varssavis.»

Konkurssidel osalemise miinuseks hindab Poll närvikulu – mõne väga hea pianisti närvikava ei pruugigi võistlusele vastu pidada.

«Võiks isegi rääkida konkursipianisti tüübist. Ta suudab ka kõige pingelisemas õhkkonnas endast kõik anda, mängida mitmetunnist kava kindlalt ja laitmatult. Samas ei tähenda see tingimata, et kui ta hiljem näiteks sooloõhtuga üles astub, saaks publik sellest kustumatu elamuse. Seetõttu peaks minu meelest konkurssidesse ning eriti just nende tulemustesse suhtuma reservatsiooniga ja mitte otsima nendest absoluutset tõde. Konkursivõit on justkui täitmata lubadus. Konkursil osalemine on interpreedi arenguks väga oluline, aga on tähtis, et sellest ei saaks sport.»

Pool aastat omas mahlas

Soolokontsert on tõsine ettevõtmine – juba pool aastat varem peaks interpreet olema valinud välja teosed. Kui kava koos, algab nootide õppimine. Seejärel peab hoolega harjutama ja harjutama ja harjutama.

«Nooditeksti õppimisest kõik alles algab. Järgnevad kunstilised otsingud, milles klaverimäng seguneb inspiratsiooniga elust, muusikast, enesest. Justkui kunstilisest sulatusahjust läbi käies tekib interpreedil teosest terviklik veendunud tõlgendus, millega publiku ette astuda. Kuna iga interpreet on erinev, isikupärase emotsionaalse ning esteetilise siseilmaga, kuuleb samast teosest väga erinevaid tõlgendusi. See on see, miks juba tuhandeid kordi varem kuuldud muusikateosed jälle kontserdilaval kõlavad.»

Kõigepealt saavad paika teosed, mida pianist ise väga mängida tahab. Soolokavas peaks olema vähemalt üks raskekaaluline, mida ümbritsevad kergemad, sest samas kaalus teoses kipuvad üksteist sööma. «Mitu praadi ja mitu magustoitu korraga ei ole hea.»

Repertuaarivalikul on küpsemal pianistil abiks kogemused ja teadmised, millised teosed talle rohkem sobivad, mida mängides ta end mugavalt tunneb.

«Repertuaari laiendamine on samuti tähtis ja kindlasti ei maksa karta uusi proovikive! Vastutusrikkal soolokontserdil on siiski oluline, et interpreet tunneks end oma kava piires võimalikult kindlalt. See eeldab, et teosed on juba mõnda aega pianisti repertuaaris olnud ning et ta on neid juba laval ette kandnud. Kuid kahtlushetki võib ette tulla selle vaatamata.»

Publiku ette sunnib pianisti soov esineda. See aga ei ole seotud enda näitamise, vaid unistusega muusika ellu äratada ja inimesteni tuua. Eriliseks ja toredaks peab Poll just kontserdiks valmistumist, muusika avastamist, mõtestamist, endast läbilaskmist ja sellega koos elamist.