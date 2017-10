Transsooliste maailma rõõmude ja murede ABC

Ehkki «Muutujates» tutvustatakse trans-teema ABCd, käiakse välja ka transsoolisusega seonduvad komplekssed ja põhimõttelised küsimused, mille osas pole konsensust ka transinimeste endi hulgas.

Näiteks kas sugu, mida inimene tunneb end tegelikult olevat, hoolimata sellest, mis talle sündimisel määrati, on miski talle algupäraselt omane – misjuhul seisneb protsess oma sisemise tõeni jõudmises ja selle maailmale nähtavaks tegemises –, või on sooidentiteet elu jooksul arenev, kujunev, muutuv ja inimese enda poolt ümber määratletav, ilma et iga uus enesemääratlus eelmised valeks tunnistaks. Või et mitu sugu ülepea olemas on.

Lavastuses kõlab mõte, et inimese sugu võib asetseda ükskõik kus mehe ja naise kui identiteetide vahele jääval spektril, soovi korral aga võib end ka arvata üldse väljapoole spektrit. Lavastus ei anna neile küsimustele üheseid ega ühiseid vastuseid, kuid üldine sõnum on, et inimene ei pea leppima sellega, mida kirjutavad talle ette bioloogilised tunnused või kellena on teda kasvatatud, vaid saab muuta oma välimust, keha, käitumist – mida just on vaja, et end iseendana tunda.

Samas võib lavastuse kontekstis küsida, et kui mässatakse binaarse soosüsteemi vastu, miks siis ikkagi püüelda maskuliinsuse poole, nagu teevad seda peategelased, miks igatseda ühiskonna silmis n-ö kahtlust äratamata meessoolisena paista?

See on osa transsooliste inimeste paradoks: võib näida, justkui põgenetaks ühest piiravast kastist domineerivale süsteemile kõrvalteid rajades ikkagi otse teise sama kitsukesse, nt võetakse teadlikult omaks mehelikke stereotüüpe. Vestlusringis aga tõdeti, et vähemalt osalt on selline teguviis mehhanism transsooliste suhtes vaenulikus ühiskonnas toimetulekuks.

Hakkas silma, et lavastuse peategelaste hulgas pole ühtegi transnaist (ehkki videolõikudes siiski on). Tegijate sõnul ei olnud see taotluslik, kuid paari aasta eest, mil projekt alguse sai, ei leidunud transnaisi, kes oleksid tahtnud ja julgenud sel moel avalikkusse astuda. Antakse mõista, et transnaiste suhtes on ühiskondlik kriitika mõneti karmimgi kui transmeeste puhul.

See tuleb näiteks sellest, et naised üldiselt kogevad avalikult kõneldes rohkem seksistlikku soole osutavat ja alavääristavat suhtumist kui mehed, või sellest, et transnaisel on keerulisem cis-soolisena ehk ühiskondlikult aktsepteeritavaks peetavana paista kui transmehel. Igal juhul on ilmne, et soostereotüübid ja seksism mõjutavad ka transsooliste inimeste elu ning hoolimata erinevatest identiteetidest esineb trans- ja cis-inimeste kogemustes paralleele.

«Muutujad» on isiklik, informatiivne, aga siiski mitte akadeemilise kõnepruugi alla mattev, vaatajale mõtteruumi andev lavastus, mis sobib hästi esimesteks kokkupuudeteks transsoolisuse teemaga. Eestis ei ole otseselt sellekohaseid laiemaid ühiskondlikke arutelusid veel toimunud, ehkki kooseluseaduse debatid on muidugi puudutanud üldisemalt LGBTQ+ inimesi, nende õigusi ja suhtumist neisse.

Oluline aga ongi, et vähemuste kogemustest, neisse suhtumisest ja nende õigustest räägitaks ka väljaspool konkreetse seadusloomeprotsessi teravat õhkkonda ja sapiseid järelmeeleolusid.

ARVUSTUS

«Muutujad»

Lavastaja Teemu Mäki

Etendused 25.–28. septembril Tallinnas ja Tartus