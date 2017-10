Video: kuidas kultusfilmi järg välja kukkus?

Filmil on taga pikk ja aukartusäratav kultuurisaba: Philip K. Dicki jutustus «Do Androids Dream Electric Sheep» ja selle järgi tehtud Ridley Scotti film «Blade Runner». Viimane sai kiiresti kultusklassikaks. Nüüd tegi Denis Villeneuve «Blade Runner 2049», mida oodati ja kardeti: kas see ongi see, mida me vajasime?

Saame teada.