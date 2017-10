Viimaks järjefilm, mis väärib tunnustust

«Blade Runner 2049»

Režissöör Denis Villeneuve, osades Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Lennie James jt

Kinodes alates 6. oktoobrist, kestus 163 minutit

Praegu on kinodesse saabunud täpselt niisuguse lubadusega «Blade Runner 2049», järg kultuslikule 1982. aasta noirʼi elementidega ulmekale «Blade Runner», millest ulmežanris saanud üks armastatumaid teoseid läbi aastate. Režissöör, kes söandaks sedavõrd silmapaistvale teosele järge teha, peab olema kas hull või geenius, ja pärast «Blade Runner 2049» nägemist võin tõdeda, et väljakutse vastu võtnud Denis Villeneuve on ilmselt natuke mõlemat.

Kuna tegu on tõepoolest riskantse projektiga, ei pandud järjeloo valmimise eest hoolitsema noored ambitsioonikad hakkajad, kes äsja filmikooli lõpetanud. Kõrgelt hinnatud Villeneuve’il pole senise karjääri jooksul ette tulnud tõsiseid libastumisi ja tema müstiline ulmekas «Saabumine» tulnukate tulekust Maale osutus mullu üheks kriitikute lemmikuks. «Blade Runner 2049» operaatoriks on praeguseks tervelt 13 Oscari nominatsiooni pälvinud meister Roger Deakins ning stsenaristikohustusi täitis 1982. aasta filmigi kirjutanud Hampton Fancher. Nagu poster ja treiler kahjuks hoolimatult reedavad, astub järjes üles isegi esimese «Blade Runneri» peaosatäitja Harrison Ford, ent see polegi ehk üllatav, sest viimane nõustus piitsa vibutama ka neljandas «Indiana Jonesi» jaos ning kehastus alles hiljuti veel kord Han Soloks. Kandvaim roll on uues filmis aga Ryan Goslingil, kelle mängitud blade runnerʼi ehk replikantideks nimetatavate androidide jahtija isiklikust sümboolsest teekonnast film jutustab. Öelda süžee kohta midagi enamat oleks minust kuritegu filmi vastu, millesse kätketud väikeseid mõistatusi tasub igaühel endal avastama tõtata.

Nagu öeldud, andsid «Blade Runner 2049» tegemisse panuse mitmed talendid, mistõttu ei tule üllatusena, et tegemist on märkimisväärse triumfiga, ja mitte lihtsalt tehnilise erakordsuse ning intelligentsuse pärast. Järjena on see kindel õnnestumine ennekõike põhjusel, et sündmustik on osavalt seotud 1982. aasta filmiga, ent siin pole sellest hoolimata hakatud kuidagi originaali ümber kirjutama või selle seaduspärasusi muutma.

Uus film ei kopeeri ega kahjusta originaali, vaid täiendab seda lugupidavalt. Niisiis loodan, et film õpetab veel aastaid teistele kineastidele, kuidas vändata suursugune järg unustamatule kultusteosele. Mõelda vaid, et algse «Blade Runneri» režissöör Ridley Scott isiklikult väntas oma teisele kuulsale ulmekale «Tulnukas» alles äsja kentsaka eelloo (alapealkirjaga «Covenant»), mis samasugust naudingut mäletatavasti pakkuda ei mõistnud. Üheks «Blade Runneri» suureks mõistatuseks on näiteks olnud Deckardi tõeline olemus. Vastupidiselt «Covenantile», mis hävitas haledalt 1979. aasta «Tulnuka» põnevamad saladused, ei tunne uus «Blade Runner 2049» vajadust Deckardi kohta kindlat vastust anda, et fännidel oleks luksus edasi mõistatada.

Paraku püsib oht, et kaks ja pool tundi pikk ning peaaegu täielikult actionʼi-vaba «Blade Runner 2049» hakkab tõsiselt frustreerima kannatamatu loomuga vaatajaid, kellele nii aeglaselt kulgevad filmid mõjuvad võõristavalt. Siinkohal võib aga näidata näpuga rohkem filmi kui publiku poole. Nagu «Saabumise» puhul, ihkab Villeneuve jutustada lugu äärmiselt rahulikus tempos, kuid mitut pikaldast stseeni saanuks selgelt montaažiruumis kitsendada, ilma et oleks pidanud tegema tõsiseid ohverdusi. Näiteks kipuvad venima Goslingi ja talle iga päev seltsi pakkuva seksapiilse tehisintellekti Joi (Ana de Armas) privaatsed hetked. Minu jaoks oli ühtlasi paeluvaim küsimus, mis on saanud Harrison Fordi tegelasest Rick Deckardist (paratamatult olin teadlik, et Deckard järjes ühel hetkel välja ilmub). Seetõttu tekitas Goslingi kehastatud surmtõsise blade runnerʼi eneseotsing, millega seotud pisike puust hobune, minus rohkem kärsitust kui põnevust. Villeneuve pidanuks eeskuju võtma ideaalse kestusega 1982. aasta filmist ning hoidma oma järjegi kahe tunni piirides.