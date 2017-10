NO99 viis Berliini vanima kontserdimaja 21. sajandisse

Just inglise keele kasutamine andis eestlastele veel ühe trumbi. «Mingil hetkel oli Sebastian Nordmann oma kaaslasele öelnud, et tehku see ja see nädal tühjaks, et tema tahab meid siia saali saada. Meile aga tehti samal ajal nägu, et jaa-jaa, nemad peavad veel mõtlema.»

/ Markus Werner

Sellistes majades nagu Konzerthaus on esinemiskava koostatud vähemalt kaheks-kolmeks hooajaks ette. Kes NO99 pärast kavast välja visati, pole Aguraiuja tahtnud uurida. «See, et me saime siin jala ukse vahele, on Eesti saatkonna teene. Lavastuse kvaliteet ja eripära oli põhjus, miks Konzerthaus oli huvitatud,» teab Aguraiuja.

Kuna eestlaste etendus on tehniliselt ülikeeruline, tähendas see, et oktoobri esimene nädal oli Konzerthaus üksnes NO99 päralt ja seal ei antud ainsatki kontserti.

Saksamaal kuumad nimed

Kontserdimaja juhataja ütleb, et pole elus mitte midagi nii fantastilist näinud. Teda ei häiri isegi see, et kõik kolm etendust pole välja müüdud, sest esimese etendusele jättis jälje eelmise õhtu torm, mis Saksamaa rongiliikluse pea peale keeras. Sebastian Nordmann käib enne ja pärast «Pööriöö» etendust ringi kui miljoni euro võitja, nägu õnnest säramas. Saalist väljudes väljendab ta rõõmu rohkete ülivõrretega ning teatab, et lõpuks on 21. sajand saabunud Konzerthausi.

Miks oli tal vaja klassikalise muusika kontserdimajja NO99 lavastust? Aga sellepärast, et Konzerthausi ülimalt truu publik on juba üle 75 aasta vana ja sureb varem või hiljem ära. Nooremad aga ei leia teed sellesse uhkesse hoonesse. Shakespeare’i ja Mendelssohn Bartholdy segamine Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo moodi avab aga uued võimalused klassikalise muusika esitamiseks. Pealegi kõnetab NO99 Saksamaa nooremat publikut.

«Arvo Pärt on Saksamaal väga hinnatud, tema teoste kontsertidest ollakse huvitatud, kuid Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper on siin kuumad nimed, nende mainimine toob vestluskaaslase häälde elevuse,» ütleb Eesti kultuuriesindaja Saksamaal Merit Kopli.

Kozerthausi etendused on ka NO99-le ülimalt olulised, sest kõigil kolmel õhtul istusid saalis Saksamaa teatrimajade ja Euroopa festivalide juhid-kuraatorid, näiteks Wiener Festwoheni korraldajad. «Meie suur unistus on selle lavastusega veel kuhugi esinema minna, sest siia on nii palju tööd sisse pandud ja välja kukkus kunstiliselt äge ja erakordne,» tunnistab Aguraiuja.

Pühapäeva õhtul teatab ta, et teater on saanud juba huvitavaid ja tõsiseid ettepanekuid, millest ei saa veel täpsemalt rääkida. «Kuid me oleme lootusrikkad, et etendused Berliinis ei jää «Pööriöö une» viimasteks.»

/ Markus Werner

75 inimest ja kuus meetrit asju

«Pööriöö uni» pole suur lavastus lavakujunduse mahu poolest: kõik mahub kuue meetri pikkusesse haagisesse, sellal kui «Kõnts» reisib 12-meetrise haagisega. Lavastuse teeb suureks meeskonna suurus ja tüki tehnoloogiline keerukus. Eestist toodi Berliin 75 inimest: lisaks NO99 näitlejatele Marika Vaarikule, Rea Lestale, Helena Pruulile, Jörgen Liigile, Simeoni Sundjale ja Rangar Uustalile on laval tütarlastekoor Ellerhein. Lava taga on etendusega ametis operaatorid, režissöörid, tehnikud jt. Kui Saksamaale oleks tuldud veel ka oma orkestriga, oleks see teinud eestlaste nimekirja veel 60 nime võrra pikemaks.

Vaid vähesed festivalid ja teatrid saavad endale lubada nii suure meeskonnaga etendusi. Koostöö Konzerthausiga tähendas muuhulgas seda, et suure osa lavastuse reklaami-, majutus- ja sõidukulust kandis kutsuja.

Aguraiuja räägib sakslastest üksnes head. «Nad olid väga vastutulelikud ja mõistvad,» kiidab Aguraiuja. Kuigi Konzerthausi maja ehitati teatriks, pole seal viimased sada aastat lavastuslikke etendusi antud. «Meil on etenduse ajal vaja saal täiesti pimedaks saada, aga see pole siin võimalik, sest neil pole seda varem vaja olnud,» räägib Aguraiuja. Tõesti, see oli ainus asi, milles teater ei saanud NO99-le vastu tulla. Nii ei jäänudki muud üle, kui tuli lavastust pisut muuta – alastistseenid jäid laval ära, näitlejate paljaid kehi nägi vaid ekraanilt. Mis mõjus unenäoliselt ja andis loole isegi juurde.

Eestlased suutsid muuta isegi Konzerthausi sisekorraeeskirja. NO99 meeskonnas on kaks noort ema, mõlemal on Saksamaal kaasas beebi ja lapsehoidja. Üks Konzerthausi valvur aga teatas resoluutselt, et lavaehituse ajal ei tohi tema beebit majja lubada. Paul Aguraiuja kauples välja erandi.

Aguraiujale jääb Berliini «Pööriöö uni» viimseks tööks NO99s, tänasest on NO99 direktor Juta Saarevet. «Lahkun suure rõõmu ja uhkusega, sest teater on väga heas seisus,» ütles Aguraiuja.

NO99 / Videokaader

Ülevaade