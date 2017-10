Värske kõrgrõhkkond eesti kirjanduses

Kui palju autoreid on seni ilmunud 51 numbri sees ajakirjast oma töödega läbi käinud?

Päris täpselt ei oska öelda, aga see arv peaks jääma nelja- ja viiesaja vahele. Mõni autor avaldab ainult korra või paar ja seejärel kaob – kirjandus jääb üheks loominguliseks kõrvalepõikeks teiste huvide seas. See on täiesti loomulik, sest kõigist ei peagi saama kirjanikud, kriitikud, tõlkijad.

Millegipärast tundub kirjandusega olevat nii, et kui on vähegi annet, siis on alustada üsna lihtne, aga kui tekib tahtmine asjaga tõsisemalt edasi tegeleda, läheb kirjutamine aina keerulisemaks. Nii on ka raamatute avaldamisega: esimene raamat sünnib kuidagi loomulikult, aga teist raamatut on juba märksa raskem kirjutada. Nii et muidugi on eriti hea meel nende üle, kes jäävad kirjutama, teevad oma tekstidega tööd ja jõuavad värske väljenduslaadini, kõnetava kirjanduseni.

Kas toimetus on seadnud autoritele ealised alam- ja ülempiirid?

Ajakirja põhiline autorkond on kahekümnendates, kõige nooremad on 15–16-aastased, ülemine ots jääb kolmekümnendate teise poolde. Vanusepiiranguga on natuke nii ja naa. Ühest küljest tahaksime olla alustavate kirjutajate kanal, aga kirjutama võib ju hakata igas vanuses!

Suur osa luuleraamatutest, mis ilmuvad, aga mida tavaliselt ei arvustata, on tegelikult pensionäride luulesalmikud. Samas ainult verinoori autoreid avaldades kannataks ajakirja tase. Nii olemegi püüdnud leida keskteed. Avaldada nii debütante kui ka juba veidi tuntumaid autoreid, nii nooremaid kui ka väheke vanemaid. Samas on autori vanusest kindlasti märksa olulisem see, kuidas ta kirjutab.

Eestis on avaldamisvõimalused minu hinnangul üpris head, tugev tekst ei jää toimetajatel kahe silma vahele. Kui autor on väga noor, on võimalik avaldada Tähekeses või Heas Lapses; kui juba vanem, siis Vikerkaares või Loomingus.

Kas kalastate ise tekste netist ja tellite teatud autoritelt? Või elate üksnes autorite omaalgatuslikult saadetud kaastöödest?

Väga suur hulk ilmuvast ilukirjandusest on laekunud kaastöödena. Arvustused on muidugi peaaegu kõik tellitud, kuigi alati on tore, kui keegi pakub ka ise välja, et tahaks mõnest raamatust kirjutada. Hoiame silma peal teistel väljaannetel, mõningal määral ka veebis ilmuvatel tekstidel, aga kalastamisega otseselt ei tegele.

Veel neli-viis aastat tagasi tuli tihti enne ajakirja kokkupanekut küll vahel kiirelt tekste juurde otsida ja tellida, aga viimasel ajal on häid kaastöid aina rohkem. Arvan, et asi ei pruugigi olla selles, et noored on tingimata paremini kirjutama hakanud, vaid et ajakirja teatakse rohkem. Muidugi kui mõni hea kirjutaja on pikemalt kadunud olnud, võtame ka ise ühendust ja tellime kaastööd.

Kui suur hulk saadetud kaastöödest jääb välja?

Ikka suurem osa. Kõige rohkem saabub luulekaastöid, millest avaldamiseni jõuab kindlasti vähem kui veerand. Väga palju kirjutab meile päris noori autoreid, ka põhikooliealisi, kes tahavad tagasisidet või hinnangut oma esimestele katsetustele. Proosat laekub oluliselt vähem, sest pikema teksti kirjutamine on aeganõudvam ja keerulisem, ning seepärast on igas numbris tavaliselt vaid kaks kuni neli proosapala. Oluline on siiski see, et ilmumise otsustab ainult teksti kvaliteet, mitte see, kas parasjagu on kaastöid liiga palju või liiga vähe. Ükski tasemel tekst ilmumata ei jää.